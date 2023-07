Quién es Íñigo Onieva, prometido y futuro esposo de Tamara Falcó

La pareja conformada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva se está alistando para el soñado enlace matrimonial que tomará lugar este 8 de julio (2023) en la capilla del Rincón, el palacio del siglo XIX que su padre le dejó de herencia. Este está situado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Cabe mencionar que Tamara lució un nuevo anillo de compromiso de la firma Repossi formada por tres diamantes, una joya similar a la que su prometido le entregó el pasado mes de septiembre cuando anunciaron por primera vez su compromiso que después terminaron por la infidelidad de Iñigo. Sin embargo, más adelante, ambos decidieron continuar con su relación y ahora, están a punto de ser marido y mujer.

Después de la polémica infidelidad de Iñigo, finalmente volvió con Tamara y están a poco tiempo de llegar al altar.

¿Quién es Íñigo Onieva y a qué se dedica?

De acuerdo con El Mundo, Íñigo comenzó como diseñador de coches deportivos, después empezó como director de Mabel Hospitality envolviéndose en turismo y con un socio abrió la discoteca Lula Club en la Gran Vía de Madrid. Estudió una ingeniería técnica en diseño industrial por la Universidad de Nebrija y junto con Tamara pensaron abrir un restaurante en el palacio El Rincón.

Íñigo y Tamara se conocieron en 2020, apenas un par de semanas antes de que estallara la pandemia global por Covid-19 y aunque no se flecharon inmediatamente, comenzaron a salir durante el verano de aquel apocalíptico año. Fue durante la fiesta de cumpleaños de su amiga en común, Luisa Bergel, mejor conocida como My Lu, quien celebró con una fiesta temática sobre Game of Thrones.

El 22 de septiembre 2022, la marquesa de Griñón y el empresario formalizaron su relación —después de dos años de noviazgo— mediante un anillo de compromiso que marcaría en el calendario el 17 de junio de 2023 como la fecha de su unión. A través del programa ‘El Hormiguero’ donde ella colabora, contó cómo fue que su novio le pidió matrimonio. Él la sorprendió durante su segundo aniversario con un exclusivo anillo de compromiso. “Yo estaba tomando mi sopa de ayuno y de repente me dice: ‘cómo ha sido nuestro aniversario tengo dos regalos. Elige la mano”. No todo era miel sobre hojuelas en la relación y es que al parecer ambos tienen un estilo de vida muy lejano uno del otro: ella es una mujer de fe y él es un hombre devoto de la vida nocturna y sus trajines. La causa por la que terminaron Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el mes de noviembre 2022 fue porque mientras ella se encontraba en una peregrinación en Bosnia, él estaba en Turquía, supuestamente, con su grupo de amigos.

Y así lo dejó ver en sus redes sociales, sin embargo, omitió las publicaciones de la cita en pareja que tuvo con uno de sus amigos y dos mujeres, una de ellas Marina Theiss. La infidelidad del empresario fue revelada tan sólo 24 horas después de anunciar su compromiso y se hizo a través de un hackeo a la cuenta de whatsapp de la Chef. En dicho video se puede observar al empresario besando a una modelo brasileña durante su estancia en Turquía. Aunque él negó que el video fuera de su reciente visita al lejano país, la verdad salió a flote y él se vio forzado a aceptar que había traicionado la confianza de su futura esposa. “En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente” publicó a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el perdón iluminó el corazón de la marquesa de Griñón. Trasciende que se reunieron durante las fiestas decembrinas y fruto de esa comunicación se reconciliaron.