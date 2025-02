Quién es Jesse Eisenberg, el actor que ya no quiere estar relacionado con Mark Zuckerberg

Jesse Eisenberg, actor que es reconocido por su interpretación de Mark Zuckerberg en The Social Network, dejó claro que prefiere mantenerse alejado de la figura del CEO de Meta. Durante una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4, el intérprete declaró que no ha seguido de cerca la trayectoria del empresario tecnológico porque no quiere verse relacionado con él.

“No es que haya jugado muy bien al golf o algo así y ahora la gente piense que soy un gran golfista. Es como si este tipo estuviera haciendo cosas que son problemáticas: eliminando la verificación de hechos y las preocupaciones de seguridad, haciendo que las personas que ya están amenazadas en este mundo se sientan aún más amenazadas”, explicó.

¿Por qué Jesse Eisenberg no quiere que lo relacionen con Mark Zuckerberg?

Las declaraciones de Jesse Eisenberg llegaron tras una serie de controversias en torno a Mark Zuckerberg y su empresa. El pasado 7 de enero, el ejecutivo anunció que Meta reemplazaría sus sistemas de verificación de información en Facebook e Instagram con un modelo de “notas comunitarias”, similar al implementado en X por Elon Musk. El empresario justificó el cambio en la plataforma alegando que la verificación de hechos había resultado en “demasiados errores y censura excesiva”, además de ser “demasiado políticamente sesgada”.

Asimismo, luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, el creador de Facebook se reunió con él en Mar-a-Lago y Meta donó un millón de dólares a su fondo inaugural, uniéndose a otras grandes empresas tecnológicas. También asistió a la investidura de Trump el 20 de enero.

Por lo anterior, la estrella de Los ilusionistas criticó cómo la acumulación de poder y riqueza en la industria tecnológica afecta a la política de un país. Además, puntualizó que ser relacionado con alguien como Mark Zuckerberg no es de su agrado porque tiene una ideología distinta.