Quién es Julian, el hijo de John Lennon que fue diagnosticado con cáncer de piel

Julian Lennon, hijo del fallecido exintegrante de The Beatles, John Lennon, tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia luego de que le fue detectado cáncer de piel.

El hermano de Sean Lennon señaló que esta es la segunda vez que se enfrenta a esta enfermedad, pues le dieron este diagnóstico “hace años”.

En un extenso mensaje en su cuenta en Instagram, Julian Lennon contó que hace unos días, aprovechó un viaje que hizo a Los Ángeles por motivos de trabajo para acudir con su dermatóloga, quien hace unos años lo operó tras detectar su cáncer de piel y quien, aseguró “literalmente salvó mi vida”, y aunque esperaba que solo se tratara de un chequeo de rutina, la especialista le dio la mala noticia.

“Recibí un mensaje de la Dra. Tess, con cierta urgencia ya que tenía dos lugares en la piel, uno de los cuales era melanoma y debía ser operado lo antes posible. Así que, en lugar de ir a casa para poner el árbol de Navidad y terminar el año de manera tranquila, volé directamente de regreso a Los Ángeles”, narró.

“El cirujano pasó varias horas limpiándome y operándome, con grandes márgenes, con la esperanza de que al final del día tengamos márgenes claros, lo que significaría estar libres de cáncer”, añadió Julian Lennon.

Sin embargo, aunque la cirugía salió bien, aún debe esperar a los resultados de la biopsia para saber si está libre de cáncer.

¿Quién es Julian Lennon?

Julian Charles John Lennon nació en Liverpool, Inglaterra, el 8 de abril de 1963. Es el primogénito de John Lennon y el único hijo fruto del matrimonio entre el exBeatle y Cynthia Lennon.

Es medio hermano de Sean Taro Lennon, el único hijo de John Lennon y Yoko Ono, con quien tiene una relación muy cercana.

Su nombre es un homenaje a su difunta abuela, Julia, a quien John Lennon le dedicó tres canciones: ‘Julia’, ‘Mother’ y ‘My Mummy’s Dead’.

Julian Lennon y John Lennon Instagram @julespicturepalace

Brian Epstein, representante de The Beatles y padrino de Julian Lennon, le sugirió a John Lennon ocultar su matrimonio y paternidad para no afectar la popularidad del grupo, por lo que Julian Lennon vivió alejado de los medios, con un padre ausente. Por ello, sentía una enemistad con Yoko Ono y era frío al hablar de su padre, sin embargo, tras el asesinato del exBeatle, su primogénito abandonó su enemistad y ahora mantiene una relación cordial con Yoko Ono y se lleva muy bien con Sean Lennon, a quien adora.

Julian Lennon inspiró varias canciones de The Beatles, como ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, a partir de un dibujo que hizo; John Lennon le escribió ‘Good Night’, una canción de cuna cantada por Ringo Starr; así como ‘Hey Jude’, tema que Paul McCartney le escribió para consolarlo por el divorcio de sus padres, causado por el romance entre John Lennon y Yoko Ono.

Al igual que su padre y su hermano, Julian Lennon también es músico e hizo su debut musical a los 11 años tocando la batería. En 1984 lanzó su disco ‘Valotte’ y aunque al principio tuvo gran éxito, después hubieron bajas ventas que lo llevaron al alcohol y las drogas.

Julian Lennon nunca se casó ni tuvo hijos, según dijo, su complicada relación con su padre lo desanimó a hacerlo.

Tiene varios álbumes de estudio, también ha producido cortometrajes y es fotógrafo.