Quién es la mamá de Adriano, el hijo de Nicola Porcella que acaparó la atención de México

Desde su aparición en La casa de los famosos, Nicola Porcella ha conquistado los corazones de los televidentes en México. Sin embargo, pese a todo el cariño que el actor, exfutbolista y modelo peruano pueda tener por el país que le abrió las puertas, su corazón continúa en Perú, donde vive una de las personas más importantes de su vida: su hijo Adriano. Pero, ¿quién es la mamá del único hijo de Nicola Porcella? Aquí te damos más detalles.

¿Quién es el hijo de Nicola Porcella?

Adriano Porcella Lazo es el hijo de Nicola Porcella. Nació en 2012, fruto de la relación que el también participante de Guerreros sostuvo con la maquillista profesional y asesora de imagen Francesca Lazo.

¿Quién es Francesca Lazo, madre del hijo de Nicola Porcella?

Francesca es maquillista profesional y asesora de imagen; en su perfil también sale que es comunicadora y fundadora de Francesca Lazo Makeup Studio con base en Perú. Francesca da clases de maquillaje tanto online como en cursos presenciales de maquillaje social, de novias y para publicidad; como influencer de belleza, en redes sociales sube sus rutinas de skincare, maquillaje, cabello y un poco de estilo de vida (en este mismo para mostrar algunas actividades que disfruta hacer con su hijo Adriano).

Francesca apoyó a Nicola durante su participación en LCDLFM. “Súper agradecidos todos, mi hijo está súper contento, yo respaldándolo siempre. Por el cariño inmenso que le tengo a Nicola, siempre lo voy a apoyar”, dijo en televisión.

Lo cierto es que en otra entrevista afirmó que Nicola ‘no sabía lo que es pansexual’, misma que fue una de las declaraciones de la orientación sexual del peruano durante su estancia en el reality. “Yo creo que se dejó llevar un poco, pero si es así, bienvenido sea, aunque yo creo que no, o no está definido. Él no sabe el significado, se ha dejado llevar por una linda amistad con Wendy”, comentó.

Tiempo atrás, la maquillista había dicho que se lleva bien con Nicola y el cuidado que ambos le ponen a Adriano. “El concepto de familia que tenemos es muy positivo para poder enseñárselo a mi hijo”, dijo Francesca al programa De primera mano. "Él ya es grande, ya entiende que su papá y su mamá no están juntos pero que el amor que tenemos hacia él siempre va a ser un trabajo en equipo”.