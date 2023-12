Quién es la nueva novia de Cristian Castro

En una encantadora tarde en Punta del Este, Cristian Castro, el reconocido cantante mexicano, fue captado disfrutando de un romántico atardecer en uno de los paradores de la costa. Lo más llamativo de esta escena fue l a presencia de una joven acompañante a la que presentó como Sasha, con quien compartió risas y gestos de complicidad.

Sasha, la misteriosa acompañante, se convirtió en el centro de atención cuando posaron juntos para las cámaras, revelando su estrecha relación. Vestida con un top verde militar y una minifalda a juego, Sasha complementó su look con botas negras bajas, mientras que Cristian optó por un atuendo casual con una camiseta y mocasines blancos, así como un pantalón claro.

Cristian presentó a los medios como su novia RS Fotos

Este encuentro no solo sorprendió por la evidente química entre Cristian y Sasha, sino también porque el cantante decidió presentar a su nueva pareja a los medios, despejando así cualquier duda sobre la naturaleza de su relación.

Cristian Castro y la paternidad

Aunque no se refirió directamente a los rumores que lo vinculan a una posible paternidad, el cantante prefirió no comentar sobre el tema. Este rumor sobre una cuarta paternidad surgió en octubre, anunciado por la periodista Andrea Taboada en el programa “El diario de Mariana”. Según trascendió, Cristian Castro sería padre por cuarta vez, fruto de una relación con una modelo argentina. Sin embargo, hasta la fecha, el cantante no ha confirmado esta información.

Este posible nuevo capítulo en su vida familiar ha generado gran expectación y especulación en los medios, sin que el cantante haya ofrecido comentarios adicionales.

El cantante, conocido por éxitos como “Lloviendo estrellas” y “Azul”, ha optado por mantener en privado ciertos aspectos de su vida sentimental y familiar, generando así un misterio que ha cautivado la atención de sus seguidores y de la prensa.