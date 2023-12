¿Quién es Lottie Moss, la joven de tan solo 25 años que vinculan con Leonardo DiCaprio?

Lottie Moss es la joven que fue relacionada con Leonardo DiCaprio, luego de estar juntos en un local nocturno en Londres esta semana. El tema es que él tiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, quien estaba en Miami.

Los rumores apuntan a que hubo buena química entre Lottie, quien es modelo, y el actor de “Titanic”, quien tiene fama de conquistador y además, le gustan jóvenes. De hecho, Vittoria también tiene 25 años de edad. En el caso de DiCaprio, tiene 49 años, llega a los 50 el próximo noviembre de 2024.

Hay una teoría sobre el actor, que dice que no le gustan mayores de 25 años, por eso no suele durar tanto en sus relaciones amorosas, pues varias de sus ex parejas, rondaban esa edad al momento de estar con él.

Ella es Lottie Moss

Es modelo, tiene 25 años y cuenta con 617 mil seguidores en Instagram. Es media hermana de Kate Moss, una famosa modelo, quien fue novia en 1993 del actor de El renacido.

En parte, por eso causó más polémica la posible relación entre ellos, ya que cuando estuvo con Kate, su hermana no había nacido aún.

Leo y Lottie no estuvieron solos en la reunión, hubo otros amigos, pero medios locales de Londres destacaron la buena química entre ellos, y evidenciaron la edad de la modelo como factor para deducir que podría haber algo más.

Se sabe que DiCaprio mantiene una relación con Vittoria Ceretti, con quien se vio públicamente hace pocas semanas, en el mes de noviembre cuando Leo cumplió 49 años.

Lottie intenta superar la imagen de Kate, pues vive un poco a la sombra de la famosa modelo, dejó de estudiar y empezó a trabajar con Storm Model Management. Ha trabajado para marcas como Chanel y Calvin Klein.

En el 2017 soltó una declaración en el podcast Call Her Daddy: “Los británicos aman las dinastías, pero Kate es la reina y yo una princesita”, con lo cual evidenció la lucha contra la imagen de su hermana mayor, que no necesariamente significa que haya algún problema entre ellas.