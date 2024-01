¿Quién es Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, que generó controversia con un video?

Nicolás Buenfil es el hijo de la actriz de telenovelas y llamada también “Reina del TikTok”, Erika Buenfil. Recientemente, generó polémica por un video donde está bailando, los comentarios sobre su orientación sexual inundaron su perfil. La actriz emitió también comentarios que no fueron bien recibidos.

Sin embargo, el joven sí dio una respuesta contundente y hasta una cátedra de cómo restarle importancia a este tipo de comentarios en pleno 2024, pues la preferencia u orientación sexual no debería ser un tema relevante. Esto dijo:

“O sea, estamos 2024, no pueden estar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna… las ideas cambiaron, por lo menos yo sí me he acostumbrado a que no todo, hacer cosas tipo así, tiene que ver con que seas homosexual o gay, no sé cómo se pueda decir, pero yo soy hetero”.

Algo que dejó claro el joven es que tiene mucha seguridad y que nada de lo que le dijeron le hizo cambiar su forma de ser ni de expresarse. Este es el video:

“Cabe recalcar que esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual, es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy abiertos… diferentes al promedio de hombres que hay en la Ciudad de México, y siempre me andan diciendo: ‘¿te gustan los hombres?, ¿le das la reversa?’, y yo: ‘no, neta no, sí me gustan las mujeres’, pero soy muy libre en ese aspecto, si lo hubiera visto en otro hombre, haciendo el mismo baile que yo, no hubiera pensado nada”, recalcó.

Él es Nicolás Buenfil

Poco a poco, el actor se abre paso en el mundo de las redes sociales, y desea tener una carrera en el medio artístico, donde su madre es una de las actrices más importantes.

Cumplió 18 años en febrero de 2023, está próximo a cumplir los 19. Ya externó a Érika su deseo de estudiar actuación, por lo cual podría ser uno de los próximos actores de series o telenovelas.

Es hijo de Ernesto Zedillo Jr. pero siempre ha vivido con la actriz de telenovelas como “Amores verdaderos”.

Tiene 1.6 millones de seguidores en TikTok.