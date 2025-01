Quién es Rami Malek, el protagonista de ‘Bohemian Rhapsody’ que fue arrestado en Estados Unidos por parecer latino

Rami Malek, el famoso actor de Hollywood reconocido por su trabajo en películas como ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘007, Sin tiempo para morir’, reveló en una entrevista con The Guardian, que fue detenido de forma injusta por su perfil racial a manos de policías en Los Ángeles.

El intérprete de 43 años, de ascendencia egipcia, contó que fue confundido con un ladrón “latino”, por lo que los policías lo detuvieron y tiraron sobre un capó caliente bajo sospecha de haber robado una licorería.

“Me tiraron sobre el capó de un coche de policía de Los Ángeles porque alguien había robado una licorería y había robado el bolso de una mujer. Dijeron que el ladrón era de ascendencia latina y que ‘encajabas en la descripción’. Recuerdo lo caliente que estaba el motor, debían haber estado corriendo por allí y casi me quemaba las manos”.

Sin embargo, uno de sus amigos, quien era caucásico, intervino y aclaró que Rami Malek es de ascendencia egipcia.

“Mi amigo fue lo bastante listo como para decirme: ‘En realidad, señor, es egipcio, no latino’. Recuerdo que me reí en el coche de policía y pensé: ‘Bueno, esta es una situación muy precaria. Es muy posible que acabe en la cárcel por algo que no he hecho’”, narró el histrión.

Rami Malek se inspira en Barack Obama

Rami Malek confesó que los libros del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ‘Los sueños de mi padre’ y ‘La audacia de la esperanza’, han sido de gran inspiración para él, pues son una muestra de lo que puede hacer el ‘sueño americano’.

“La idea de que un hombre con un padre de Kenia y una madre de Kansas pudiera convertirse en presidente de los Estados Unidos fue uno de los momentos más esperanzadores de la historia del sueño americano. Eso ha cambiado por completo”, señaló.

¿Quién es Rami Malek?

Rami Said Malek nació el 12 de mayo de 1981 en Torrance, California. Es un actor reconocido con un premio Emmy y un Premio de la Crítica Televisiva por su trabajo en la serie ‘Mr. Robot’. También cuenta con un premio Oscar, un Globo de Oro, un SAG, un BAFTA, entre otros, por su interpretación de Freddie Mercury en la biopic ‘Bohemian Rhapsody’.

Creció en Sherman Oaks, Los Ángeles. Sus padres, Said y Nelly, de origen egipcio, eran coptos ortodoxos que se mudaron a Estados Unidos en 1978 y la familia hablaba árabe en casa. “No hablé inglés hasta que tuve cinco o seis años”, confesó.

Tiene un hermano gemelo llamado Sami, quien es profesor, y una hermana mayor, Jasmine, que es médica de urgencias.

El actor ha confesado que al crecer en el sur de Los Ángeles, donde hay una importante población latina, tiene muchas influencias de esta cultura.

.@ItsRamiMalek takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role! #sagawards 🎭 pic.twitter.com/qXrSTBZxTH — SAG Awards® (@SAGawards) January 28, 2019

Estudió en Notre Dame High School, donde compartió clases con la también actriz Kirsten Dunst. Se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Evansville en 2003.

Comenzó su carrera como actor en la serie ‘Las chicas Gilmore’ en 2004, donde apareció como estrella invitada. Ese mismo año participó como actor de doblaje de personajes adicionales para el videojuego ‘Halo 2’.

En 2005 obtuvo su tarjeta del Sindicato de Actores por su trabajo en la serie ‘Over There’, donde apareció en dos episodios. También participó en series como ‘La guerra en casa’ y ‘Médium’.

En 2006 hizo su debut en el cine en la película ‘Una noche en el museo’ interpretando al faraón Ahkmenrah y repitió ese papel en las secuelas, compartiendo créditos con Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson y Robin Williams.

Ha aparecido en otras cintas como ‘Crepúsculo: Amanecer parte 2’, ‘Larry Crowne’, ‘The Little Things’, ‘Oppenheimer’, ‘The Amateur’, entre otras.

También prestó su voz y rasgos faciales para el personaje de ‘Josh Washington’ en el videojuego en 2015 ‘Until Dawn’.