Robert Pattinson admite que terminó ‘odiando’ a uno de sus más famosos personajes

Robert Pattinson habló sobre como terminó odiando a uno de sus personajes más icónicos. El actor y modelo británico recientemente ha participado en películas como The Batman y Tenet, pero es bien sabido que alcanzó la fama mundial en la serie de películas de Twilight en la década del 2000.

Si bien su papel de Edward Cullen lo lanzó al estrellato, el actor ha sido claro sobre lo que piensa sobre el vampiro de 108 años que asiste a la preparatoria y se enamora de Bella Swan (interpretado por Kristen Stewart) Pattinson, de 38 años, nunca ha ocultado que no es un gran fan de la franquicia, incluso ha admitido que “odiaría sin pensar” la serie si no estuviera en ella.

También te puede interesar: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sufren la pérdida de la casa donde nació su hija Aitana

¿Qué piensa Robert Pattinson de ‘Edward Cullen’?

En una entrevista en 2008 con Empire Magazine, Pattinson explicó que cuando lees el libro “Edward Cullen era tan hermoso que tuve un orgasmo. Es decir, cada línea era así".

“Es la persona más ridícula y es tan increíble en todo. Creo que muchos actores intentaron interpretar ese aspecto. Yo simplemente no pude hacerlo”, continúo la estrella de la saga. “Y cuanto más leo el guión, más odiaba a este tipo, así que así es como lo interpreté, como un maníaco depresivo que se odia a sí mismo. Además, es un virgen de 108 años, por lo que obviamente tiene algunos problemas”.

A pesar de eso, los fans amaron la forma en qué Pattinson interpretó el personaje. Pero incluso entre las miles de personas enamoradas del Edward, el actor no sabía por qué.

Mientras el elenco promocionaba la película The Twilight Saga: New Moon en 2009, Pattinson dijo a OK! Magazine: “Prácticamente con cualquiera, los chicos buenos siempre parecen ser los últimos. Siempre hay bichos raros como Edward que parecen atraer a las mujeres por alguna razón”.

“Si Edward no fuera un personaje ficticio y lo conocieras en la realidad, sería como uno de esos tipos que probablemente sería un asesino con hacha o algo así", añadió el actor.

También te puede interesar: ¿Qué pasó con Ben Affleck? Captan al actor en una acalorada discusión con la policía: VIDEO