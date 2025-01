Quién es Sergio Gallego Basteri, el hermano bajo perfil de Luis Miguel que cumplió 41 años

Luis Miguel es, sin duda, una superestrella internacional, sin embargo, hay aspectos de su vida personal que están muy bien escondidos, como es el caso de su hermano menor, Sergio Gallego Basteri, quien siempre se ha mantenido fuera del ojo público y del que muy poco se sabe.

‘El Sol’ también es hermano de Alejandro Basteri, un reconocido empresario que no teme en compartir un poco más de su vida con el mundo, sin embargo, la vida del más pequeño de los Gallego Basteri siempre ha sido un misterio.

Este 12 de enero fue el cumpleaños número 41 de Sergio Gallego Basteri, y aunque ha tratado de mantenerse lo más alejado de los reflectores, hay algunos datos que se conocen sobre él.

¿Quién es Sergio Gallego Basteri?

Luego de la muerte de su padre, Luisito Rey, en 1992, y tras la desaparición de su madre, Marcela Basteri el 19 de agosto de 1986, Sergio Gallego Basteri quedó al cuidado de su abuela, Matilde.

Tras la muerte de su abuela, Luis Miguel se hizo cargo de la custodia de su hermano menor, hasta que finalmente le otorgó la tutela a Octavio Foncerrada, mejor conocido como ‘El Doctor’.

“Le dije: ‘mira, yo me hago cargo de él, con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho llevármelo a Boston, irnos ahí, que viva’. Mi idea era que no estuviera en México siendo el ‘hermano de...’. Sergio estudiaba y ahí empecé con los trabajos de la escuela, los cuales iban dedicados a mi. Un día en un centro comercial caminando, yo lo iba cuidando, no me doy cuenta y me agarró la mano, selló todo lo que tenía que sellar, y dije ‘de aquí soy’”, dijo Octavio Foncerrada en entrevista con ‘Ventaneando’ en 2021.

Sergio Gallego Basteri y ‘El Doctor’ pasaron aproximadamente 10 años en Boston y, de acuerdo con lo dicho por él en la mencionada entrevista, todas las vacaciones regresaba a México, la mitad las dedicaba a estar con sus hermanos, Luis Miguel y Alejandro, y la otra mitad en Guadalajara, con los sobrinos de Octavio Foncerrada.

“Todas las vacaciones eran la mitad con sus hermanos y la mitad en Guadalajara con mis hermanas, que tenían hijos de la edad de él. Era parte de mi familia, un nieto más. Pasábamos Navidad en Aspen, de ahí nos íbamos a Acapulco y después a Guadalajara porque el cumpleaños de él es el 12 de enero y lo festejábamos ahí”, le dijo ‘El Doc’ a Pati Chapoy.

Sergio Gallego Basteri y Alejandro Basteri Instagram

¿Por qué se distanciaron Luis Miguel y su hermano Sergio?

Según Octavio Foncerrada, Luis Miguel estaba pasando por un mal momento debido a problemas con una pareja, mientras que Sergio Gallego Basteri estaba pensando en su formación universitaria. Tuvieron un pleito, un desacuerdo y el cantante le quitó todo el apoyo a su hermano menor para que siguiera estudiando, razón por la que tuvo que regresar a Guadalajara con la familia de ‘El Doc’.

De acuerdo con los biógrafos Javier León Herrera y Juan Manuel Navarroque, Sergio Gallego Basteri siempre iba contra la corriente, mientras que Alejandro Basteri siempre le da la razón a Luis Miguel.

Octavio Foncerrada contó que, junto a una amiga, abrió el centro de desarrollo integral Quinto Elemento, lugar donde Sergio estudió numerología.

Además, negó que haya querido lanzarse como cantante profesional, a pesar de tener una voz como la de su famoso hermano.

Poco se sabe sobre su vida, se ha dicho que actualmente es fotógrafo y tiene uno o dos hijos.