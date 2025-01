Miki Jr., el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, cumple años, ¿cómo es su relación con su padre?

El 2025 comienza con una noticia muy comentada en el mundo del entretenimiento: el cumpleaños de Miguel Gallego Arámbula, mejor conocido como Miki Jr. , primogénito de Luis Miguel y Aracely Arámbula, quien acaba de llegar a la mayoría de edad. Este joven ha despertado gran interés mediático debido a dos factores fundamentales: ser el hijo del llamado “Sol de México” y sus planes de incursionar en la música, donde busca labrar su propio camino.

¿Cómo ha sido el 2024 para Luis Miguel?

El año que acaba de terminar estuvo marcado por la gira más extensa del intérprete de “La Bikina” en muchos años. Luis Miguel, luego de un tiempo alejado de los escenarios, regresó con fuerza para ofrecer conciertos en varios países de Latinoamérica y reencontrarse con su público europeo. En España, por ejemplo, logró presentaciones con entradas agotadas en grandes recintos, incluyendo un par de noches memorables en el Estadio Santiago Bernabéu, y en la Ciudad de México, agotó todas las fechas que incluso fueron incrementadas en dos etapas del tour.

En medio de esta exitosa gira, el cantante también estuvo acompañado por Paloma Cuevas, su pareja desde hace un par de años, cuya relación ha generado titulares alrededor del mundo. Sin embargo, no todo ha sido armonía en la vida del “Sol de México”: la tensión legal con su expareja, Aracely Arámbula, por la pensión de sus hijos lleva un largo tiempo sin resolverse.

¿Quién es Miki Jr. y por qué está en el foco mediático?

Miki Jr., nombre con el que se identifica de forma pública a Miguel Gallego Arámbula, nació el 1 de enero de 2007 y, desde su llegada al mundo, ha estado en el ojo público, aunque sus padres procuraron mantenerlo alejado de los reflectores. Ahora que cumple 18 años, se especula que iniciará una carrera musical con un ambicioso plan de lanzamiento en Europa.

La noticia de su incursión en la industria se dio a conocer gracias a Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio “Checo” Pérez, quien reveló que el joven planea seguir los pasos de su padre con un debut a gran escala durante el 2025. Según sus declaraciones, Miki Jr. podría incluso “superar al papá y a la mamá cantando”, lo que ha encendido la curiosidad de los fanáticos.

¿Cuál es la relación actual entre Luis Miguel y su hijo mayor?

De acuerdo con Aracely Arámbula, la relación entre Luis Miguel y el joven no es tan cercana como muchos imaginaban. La actriz ha manifestado en distintas entrevistas que no existe ninguna restricción de su parte para que el intérprete conviva con sus hijos, sino que el propio cantante no se ha acercado de manera constante a ellos.

Estas declaraciones ganaron todavía más relevancia cuando se filtró que los hijos del artista se preguntaban por qué su padre dedicaba tiempo a otras personas y no a ellos. Arámbula afirma que no tiene interés en ver a su expareja, pero que las puertas siempre han estado abiertas si él decide reconectar con sus hijos.

Durante la extensa gira del Sol de México, tanto Aracely como sus hijos coincidieron en la locación de uno de los conciertos, lo cual fue aprovechado por el intérprete de “La Incondicional” para invitar a sus hijos a sus conciertos. Aunque no hubo más información sobre el reencuentro, se comentó que este evento fue la reconciliación de Luis Miguel con sus hijos. Sin embargo, no se sabe si después de dicha ocasión, sigan manteniendo el contacto.

¿En qué consiste el lanzamiento musical de Miki Jr.?

La carrera artística de Miki Jr. parece que despegará en los próximos meses, con el 2025 como punto de partida para su promoción internacional. Según lo revelado por Pérez Garibay , el lanzamiento apuntaría primero al mercado europeo, en busca de un efecto global que vaya más allá de los países hispanohablantes.

La preparación de Miki Jr. para esta etapa pública ha llamado la atención, sobre todo porque tanto él como su hermano menor, Daniel, han mantenido un perfil discreto la mayor parte de sus vidas. Durante sus primeros años, los medios solo pudieron verlos a través de contadas fotos en revistas o redes sociales. Ahora, todo indica que Miki Jr. está decidido a construir su propio legado artístico y demostrar que heredó el talento musical de su familia.

¿Cómo fue la historia de amor entre Luis Miguel y Aracely Arámbula?

La relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula inició a mediados de la década de los 2000, cuando ambos eran grandes figuras en sus respectivos ámbitos: él, un cantante consolidado internacionalmente, y ella, una reconocida actriz de telenovelas. Su romance acaparó las revistas de espectáculos al convertirse en una de las parejas más fotografiadas del momento.

Arámbula llegó a comparar su historia de amor con la de la famosa película “Titanic” al destacar lo intensa y especial que fue. Sin embargo, tras algunos años de relación, se separaron alrededor de 2009, lo que dio inicio a una serie de desencuentros que continúan hasta hoy, sobre todo en lo referente a la manutención y el acercamiento de Luis Miguel con sus hijos.

¿Cuántos hijos tuvieron y cuándo nacieron? ¿Qué edad tienen?

Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron dos hijos:



Miguel Gallego Arámbula (Miki Jr.): Nació el 1 de enero de 2007, y acaba de cumplir 18 años.

Daniel Gallego Arámbula: Llegó al mundo en diciembre de 2008, por lo que en la actualidad tiene 16 años.

Durante mucho tiempo, ambos crecieron fuera del foco mediático, ya que solo aparecieron muy pocas veces junto a sus padres en portadas de revistas. Todo indica que Daniel aún mantiene un perfil bajo, mientras que Miki Jr. ha decidido adentrarse en la música y, con ello, decirle adiós al anonimato que lo acompañó durante su infancia y adolescencia.