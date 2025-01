Quién es Simona Aguilera, la nuera de Juan Gabriel que recordó al divo con una foto inédita en su cumpleaños

El legado de Juan Gabriel sigue más vivo que nunca, especialmente entre sus seres queridos. Este 7 de enero de 2025, su nuera, Simona Aguilera, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía inédita para conmemorar el cumpleaños del “Divo de Juárez” y expresar cuánto lo extraña toda la familia.

Con un emotivo mensaje en inglés, Simona recordó el cariño inmenso que él les brindó y la huella imborrable que dejó en sus vidas.

Así es la conmovedora foto que compartió Simona Aguilera en 2025

El 7 de enero de 2025, Simona sorprendió a los seguidores de Juan Gabriel al publicar una imagen de su álbum personal, acompañada de un mensaje dirigido a su suegro:

“Your love for us left a beautiful mark on our lives that we could never forget… You are so deeply loved and missed today and always. Happy Heavenly Birthday my beloved father-in-law.”

En esta dedicatoria, Simona Aguilera resalta la manera en que el amor de Juan Gabriel los marcó y cómo su presencia permanece a pesar de los años. La fotografía —ahora viral en redes— muestra un instante familiar y cálido, que confirma la cercanía que el “Divo de Juárez” tenía con su hijo y su nuera, en ella se puede ver a los tres en un momento casual, se encuentran en el exterior, aunque no se sabe la locación, además, la imagen está en blanco y negro.

No es la primera vez que Simona comparte algunos pensamientos en honor de su suegro, a quien le tenía mucho cariño y agradecimiento, en cada cumpleaños y aniversario, además de en otros momentos, suele dedicar algún pensamiento en su honor.

En 2020, cuatro años después de la partida de Juan Gabriel, Simona Aguilera había escrito otra emotiva carta en la que lo describía como un hombre generoso que dejó un profundo impacto en quienes lo rodeaban.

En aquel entonces, la esposa de Iván Aguilera señaló que para ella y su familia era indispensable honrar la memoria del cantautor, no solamente a través de su música, sino también al transmitir a sus hijos los valores, enseñanzas y recuerdos que el artista les dejó.

En su mensaje de 2020, relató anécdotas que evocaban la personalidad auténtica y sensible de Juan Gabriel, como su debilidad por el chocolate. También recordó la ilusión que le hacía llevar a sus nietos a la gira “MéXXIco es todo”, la última que tenía programada antes de su fallecimiento.

¿Qué papel juega Iván Aguilera en el legado de Juan Gabriel?

La familia que formaron Iván Aguilera y Simona Aguilera quedó fuertemente unida por la figura de Juan Gabriel. Ante la inesperada partida del cantante, ambos se comprometieron a continuar impulsando proyectos que honraran su obra y difundieran su música por nuevas generaciones. Simona ha destacado en diferentes ocasiones que desea que sus hijos crezcan orgullosos de la herencia de su abuelo, cuyo talento marcó a millones de fans en todo el mundo.

¿Por qué Juan Gabriel es un fenómeno musical tan importante?

Conocido mundialmente como el “Divo de Juárez”, Juan Gabriel fue uno de los artistas más icónicos de la música latina. Vendió más de 60 millones de discos, compuso y produjo canciones para intérpretes de talla internacional y se destacó por una versatilidad capaz de abarcar géneros como el pop, la ranchera y la balada.

Temas como “Querida” y “Hasta que te conocí” se convirtieron en clásicos que trascendieron fronteras culturales. Su energía sobre el escenario y su carisma convirtieron sus conciertos en auténticos espectáculos, que dejó una profunda huella en millones de fanáticos.

¿En qué consiste el legado familiar de Juan Gabriel?

Aunque Juan Gabriel no contrajo matrimonio formalmente, sí tuvo una familia extensa. Iván Aguilera, uno de sus hijos, ha sido pieza clave para mantener vivo el recuerdo de su padre. Hoy en día, es precisamente Simona, esposa de Iván, quien comparte con el mundo momentos íntimos y emotivos de la relación que existía con el cantante.

El “Divo de Juárez” murió el 28 de agosto de 2016, a los 66 años. Su inesperado deceso dejó un vacío en la música y en el corazón de millones de fans, pero también un gran patrimonio artístico y un legado que su familia se ha encargado de conservar.

¿Quién es Simona Aguilera?

Simona Aguilera es la esposa de Iván Aguilera, uno de los hijos de Juan Gabriel. A lo largo de los años, ha mantenido un perfil discreto en los medios, pero ha destacado en ocasiones especiales al compartir recuerdos y homenajes para honrar la memoria del “Divo de Juárez”. Su cercanía con Juan Gabriel la llevó a conocer de primera mano el cariño, la generosidad y el talento que definieron al cantante.

Sus emotivos mensajes en fechas significativas —como aniversarios luctuosos y cumpleaños— reflejan el compromiso que ella e Iván asumen para garantizar que las generaciones futuras sigan recordando y admirando al gran ícono de la música mexicana.

¿Cuántos hijos tiene Juan Gabriel y quiénes son?

Juan Gabriel tuvo seis hijos reconocidos. Cuatro de ellos, Iván, Joan, Hans y Jean Aguilera, nacieron de su relación con Laura Salas. Posteriormente, se reveló la existencia de un quinto hijo llamado Luis, quien residía en Las Vegas, y más tarde se dio a conocer a Joao, que vivía en Los Ángeles.

Aunque siempre fue una figura muy pública, el cantautor solía ser reservado en cuanto a su vida familiar y prefería enfocar la atención en su música y su carrera.

¿A qué se dedican los hijos de Juan Gabriel?

Cada uno de los descendientes de Juan Gabriel ha seguido un camino diferente, algunos involucrados en negocios y otros en busca de impulsar proyectos relacionados con el legado musical de su padre. Iván Aguilera, por ejemplo, se encarga de supervisar asuntos legales y de derechos de autor, a fin de proteger las obras y registros del artista.

Su esposa, Simona Aguilera, colabora estrechamente con él en iniciativas para difundir la música del “Divo de Juárez” a las nuevas generaciones y conmemorar eventos clave que enaltecen la figura de Juan Gabriel.

Breve biografía de Juan Gabriel

Juan Gabriel nació con el nombre de Alberto Aguilera Valadez el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, México. Desde pequeño, enfrentó diversos retos personales y familiares que lo llevaron a pasar una temporada en un internado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue precisamente en esa ciudad fronteriza donde descubrió su pasión por la música, además ahí comenzó a actuar en bares como el legendario Noa-Noa, que tanta influencia tuvo en su música.

Su talento pronto lo llevó a presentarse en televisión en programas como “Noches Rancheras”. A principios de la década de los setenta, firmó con la compañía discográfica RCA Víctor y adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel. En 1971 lanzó su primer álbum, El Alma Joven…, que incluyó el éxito “No tengo dinero”.

Con el paso de los años, se consolidó como uno de los más grandes exponentes de la música latina, vendió más de 60 millones de discos y compuso temas para reconocidos artistas. Su carisma y estilo único en el escenario conquistaron a públicos de todas las edades.

El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel falleció en Santa Mónica, California. Tenía 66 años. Su partida dejó un gran vacío en la música, pero su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y fanáticos alrededor del mundo.

¿De qué murió Juan Gabriel?

El “Divo de Juárez” falleció el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en Santa Mónica, California. Su muerte tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, pues, una semana antes, seguía presentando su música ante miles de seguidores con su gira y su más reciente producción discográfica.

¿Cuánto dinero tenía Juan Gabriel al momento de su muerte?

Al momento de su fallecimiento, se estima que Juan Gabriel contaba con un patrimonio neto de alrededor de 30 millones de dólares. Sus ingresos procedían de la venta de más de 60 millones de discos, extensas giras de conciertos, regalías por derechos de autor y la producción de álbumes para otros artistas. Asimismo, poseía propiedades en California y en distintas ubicaciones que fueron parte esencial de su fortuna y legado familiar.

Desde su partida, su heredero ha administrado sus bienes raíces, entre los que se incluyen propiedades en California y otras residencias donde el cantautor solía pasar largos periodos de descanso e inspiración creativa.

En la memoria de millones, Juan Gabriel sigue siendo un referente musical y cultural de México. Hoy, su familia, encabezada por Iván Aguilera y Simona Aguilera, continúa rindiéndole homenaje y difundiendo la obra de un artista cuyas letras y melodías nunca dejarán de estar presentes en el corazón de sus seguidores.