Quien es Susan Atkins, el personaje de Mikey Madison en Once Upon a Time in Hollywood

Desde su aparición en series como Better Things (2016-2022), Mikey Madison ha interpretado papeles complejos, profundos y caóticos. El wéstern Once Upon a Time in Hollywood (2019) le dio un giro de 180° a su carrera. Su actuación como asesina la puso en la mira de Sean Baker, quien después la dirigiría como protagonista de Anora (2024), papel que la llevó a ganar el Oscar a Mejor Actriz en 2025.

¿De qué trata Once Upon a Time in Hollywood?

Dirigida por Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood cuenta la historia de dos hombres. Uno, busca revivir su carrera como actor, el otro busca probar que él no es el asesino de su propia esposa. Mezclando ficción y hechos reales, la película aborda uno de los temas más controvertidos de la historia de Hollywood: la muerte de Sharon Tate.

¿Quién es Mikey Madison en Once Upon a Time in Hollywood?

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - 02 de marzo: Mikey Madison en la fiesta de Vanity Fair por los Premios Oscar 2025 Taylor Hill/FilmMagic via Getty Images

Entre los problemas a los que se enfrentan los protagonistas de la pelicula, se topan con un grupo de hippies en apariencia inofensivos. Más adelante en la cinta, nos damos cuenta que son los integrantes de la familia Manson, una secta que estaría a punto de realizar uno de los asesinatos más famosos y más crueles de Estados Unidos.

En Once Upon a Time in Hollywood, Mikey Madison interpreta a Susan Atkins. También conocida como Sexy Sadie, Atkins fue una de las asesinas más temidas de la familia Manson. Sus crímenes la sentenciaron de por vida ya que fue ligada a 8 asesinatos. Hacia el final, Once Upon a Time in Hollywood toma el camino de la ficción planteando qué pasaría si lo asesinos de Sharon Tate no hubieran cumplido su cometido. Desafortunadamente, la realidad fue mucho peor.

Susan Atkins, “Sexy Sadie”

Un 9 de agosto de 1969, Sharon Tate tenía 26 años y un embarazo de 8 meses. En su casa de CieloDrive, amistades la acompañaban en una reunión cuando todo empezó. Con las instrucciones de Charles Manson siempre presentes, sus seguidores irrumpieron en el domicilio de la actriz y comenzaron la tragedia. De acuerdo con su propio testimonio, la más cruel fue Susan Atkins.

Esta mujer de 21 años fue el centro del caso durante los juicios que lo sucedieron. En sus terroríficas confesiones, mencionó que estaba “harta de escucharla, rogando y suplicando, rogando y suplicando” y desligó al líder de la secta de toda culpa. Ella, junto con quienes la acompañaron ese fatídico día, sorprendieron al mundo por su falta de sensibilidad y remordimiento sobre los atroces actos que habían cometido.

Además de la muerte de Tate, fueron responsables de otros homicidios como el de la pareja LaBianca y algunos otros que fueron delegados por Manson. Sus fieles lo defendieron casi hasta el final, aunque en alguna entrevista Atkins confesó que era una joven desorientada que había caído en la manipulación de esta peligrosa secta y que padecía de problemas mentales. Atknis fue sentenciada a pena de muerte pero antes de que se hiciera efectiva, fue retirada como sentencia por lo que pasó en prisión el resto de sus días.