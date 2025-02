Sí, la nominación al Oscar se puede perder. Éstos son los motivos.

Tras la controvertida participación de la película ‘Emilia Pérez’ en los premios Oscar, los escándalos no ha han detenido. Ahora su protagonista, Karla Sofía Gascón, ha puesto en riesgo las 13 nominaciones de la película dirigida por Jacques Audiard. Los conflictos iniciaron con una entrevista y aunque no se ha retirado la nominación, la Academia (que suele seguir a todos los nominados en redes sociales) le ha dado unfollow a la actriz española en Instagram.

¿Qué pasó con Karla Sofía Gascón?

A pesar de las críticas que se han hecho sobre la obra de Audiard en cuanto a guión, dirección e investigación, sus protagonistas han dado mucho de qué hablar fuera de la historia misma. Con Selena Gómez llorando en redes sociales, Karla Sofía Gascón acusando a Fernanda Torres de complot y Jacques Audiard intentando salvarse de sus posturas políticas, la vida real superó al arte y éstas son las consecuencias.

Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’ Instagram @emiliaperezfilm

Hay dos olas principales de críticas entorno a la protagonista de ‘Emilia Pérez’. Una, sus redes sociales; la otra, los comentarios desatinados sobre otra nominada al Óscar. En el primer caso, Karla Sofía Gascón fue evidenciada por una serie de tweets que mostraban posturas intolerantes sobre temas. Aunque la actriz ya ha manifestado su arrepentimiento, es difícil cambiar la percepción que el público y la Academia tienen sobre ella.

Por otro lado, se presume que Gascón rompió una de las reglas estipuladas para las nominaciones. Karla Sofía habló en contra de Fernanda Torres, a quien se enfrenta por el título de Mejor Actriz del Año. Ante esto, se defendió argumentando que:

“Lo que no me gusta que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar el trabajo de otras personas, como es el mío o el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio”.

La Academia aún no se pronuncia ni a favor, ni en contra de Gascón pero sí ha hecho una movida en redes sociales: dejarla de seguir en Instagram. A pesar de que este gesto parezca inofensivo, la Academia suele seguir a las personas nominadas. Además, el equipo de ‘Emilia Pérez’ ha confirmado que Gascón no participará en la campaña para los Óscares.

¿Cuáles son las razones por las que se puede perder la nominación al Oscar?

Existen diferentes razones por las cuales una nominación a los Óscares podría estar en riesgo, sin embargo la que supuestamente rompió Karla Sofía Gascón prohíbe a los nominados hacer comentarios negativos sobre las películas o personas competidoras.

“No se tolerará ninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada con una película elegible que intente arrojar algo negativo sobre una película competidora”, señala la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Estas acciones encajan perfectamente en el rubro de violación a las normas de la Academia que provocan la revocación inmediata de la nominación, tanto a quien actuó como a todo el equipo de la película en la que participa. No obstante, esta razón no es la única que puede impulsar la cancelación de una nominación. Otras de ellas son:

Actitudes controversiales : De la mano con las declaraciones de Gascón, hay ocasiones en las que actitudes controversiales pueden cancelar una nominación o incluso hacer que se vete a alguna persona de los Óscares. Tal es el caso de Richard Gere, a quien se le prohibió subir al escenario de los premios de la Academia por lanzar un comentario en contra del gobierno de China en 1993.

Acusaciones en contra de participantes del filme : Hay varios sonados casos en los que algún participante de la producción estuvo involucrado en actividades fuera de la ley. Dos ejemplos son Bill Cosby y Roman Polanski, ambos con denuncias de abus* s*xual.

Elegibilidad de la película : En aspectos más técnicos, las películas pueden perder sus nominaciones por no cumplir con las características requeridas por la Academia.