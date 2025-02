De qué se trata Made in Bangkok, la película que Emilia Pérez ‘plagió’

Inevitables dramas han rodeado a la película del director Jacques Audiard, algunos incluso podrían quitarle sus 13 nominaciones al Óscar. Ahora, una nueva polémica ha inundado la discusión entorno a Emilia Pérez: su parecido con la película Made in Bangkok. En una entrevista reciente, el director de la cinta, Flavio Florencio, mencionó que Emilia Pérez reaccionó como la protagonista de Made in Bangkok frente a su transición.

“Para el director es como que todas las mujeres trans que viajan a Tailandia, al despertarse tienen un espejo, miran por la ventana, toman agua en pajita... Es la representación que él cree de lo que es la experiencia, cuando en realidad yo hice un documental basado en la experiencia única de Morganna”, confesó Florencio.

¿De qué se trata Made in Bangkok?

Flavio, a diferencia de Audiard, había estado en contacto con la comunidad trans y había profundizado en los temas de las transiciones de género. Mientras exploraba estos temas, se encontró con Morgana Love la protagonista de Made in Bangkok. En contraste con la fantasía Emilia Pérez, este es un documental que relata la historia de una mujer trans. Después de viajar a Tailandia para la operación que la cambiaría de género, Morgana se enlista en un concurso de belleza para reafirmar su nueva identidad.

Sin duda, Made in Bangkok fue un parteaguas para la presencia de la comunidad trans en el cine. La película ofrece una visión alegre y optimista, sin dejar de ser realista sobre la discriminación que sufren las personas trans. En 2016, Flavio Florencio continuó el trabajo sobre el tema y creó una serie para VICE llamada TRANS.

¿Cuáles son sus similitudes con Emilia Pérez?

“Emilia Pérez” llega a cines mexicanos el 23 de enero CORTESÍA

De acuerdo con algunas fuentes, la película realizada en 2015 pudo llegar a ojos de Audiard por muchos medios, sin embargo hay uno que destaca: la protagonista de Made in Bangkok adicionó para ser Emilia Pérez. En la cinta Love atravesó el planeta para llegar a la capital tailandesa y poder realizarse una reasignación de género. Exactamente como lo vimos en Emilia Pérez. Al despertar en su nuevo cuerpo, las reacciones de ambas son muy similares, disparando dudas sobre su parecido.

“Cuando vi el video, no sé si es plagio, si es homenaje, si es inspiración, si es casualidad,” explicó tras ver un video donde comparaban escenas de ambos filmes. “Yo no sé lo que es, honestamente, porque no soy abogado y no soy experto en derecho autor. Ahí viene mi pregunta: ¿es inspiración, homenaje, casualidad (que no creo), o copia?”, dijo el cineasta argentino en una entrevista.