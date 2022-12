Quién fue la talentosa madre de Diego Luna y cómo el actor superó su muerte

El actor Diego Luna perdió a su madre cuando tenía solamente dos años y a pesar de que no recordarla, el actor encontró en el arte un refugio ante la tristeza.

Fiona Alexander fue una artista plástica, diseñadora de escenografía y vestuario e integrante de la Compañía Nacional de Teatro de México, país que escogió como su segunda patria.

Nació en Inglaterra en 1948 y el destino la trajo a México donde conoció al papá de su único hijo, el arquitecto Alejandro Luna, padre de Diego Luna.

Corría el año de 1982 y el pequeño Diego tenía solamente 2 años de vida, su exitosa madre trabajaba en la producción de la película Antonieta.

La cinta se grabó en el estado de San Luis Potosí y Fiona Alexander era la directora de vestuario. Dieguito, su hijo de dos años aparecería como extra para una escena con Héctor Alterio.

Sin embargo, el destino les jugó una mala pasada. La madre del talentoso mexicano murió en un accidente automovilístico que ocurrió cuando se trasladaba junto al director Carlos Saura.

Desde entonces, Diego Luna encontró en el teatro y la actuación aquello que el destino le arrebató cuando era sólo un niño.

El actor reconoce que las amigas y compañeras de su madre se convirtieron en su familia y principal soporte ante la pérdida, además de que su padre Alejandro Luna también formaba parte de ese gremio como escenógrafo.

“El teatro resulto vital para mí porque, como sólo éramos mi papá y yo, de ahí me hice una familia. Por la media orfandad que me tocó vivir, de repente el teatro me la solucionó porque ahí tenía 20 mamás” declaró el protagonista de ‘Y tu mamá también’.