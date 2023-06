Quiénes han sido las parejas de Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras compartió las felices noticias de que pronto caminará al altar con su novio Zacarias Melhem, “the best is already happening”, escribió la actriz en Instagram con una foto en blanco y negro mostrando su anillo de compromiso. Amigos del medio la felicitaron, como Angelique Boyer, Ana Martín, Zuria Vega, Geraldine Bazán, Altair Jarabo y más.

La actriz de La que no podía amar está más que contenta con su relación, pero en el pasado hubo otros hombres que conquistaron su relación. Hacemos un repaso por las parejas que ha tenido Ana Brenda Contreras y quién es su actual novio y prometido.

¿Quién es la nueva pareja de Ana Brenda Contreras?

Zacarías Melhem, s u futuro esposo. El empresario es dueño de una agencia de viajes y estuvo casado con Mirta López quien murió en 2018 a causa de un infarto cerebral. Actualmente vive en Mission, Texas con sus dos hijos adolescentes. Se conocieron gracias a la hermana del empresario, quien es una gran amiga y comadre de Ana Brenda Contreras.

Ana Brenda e Iván Sánchez

Se conocieron en 2015 durante el rodaje de la telenovela ‘Lo imperdonable’ misma que protagonizaron juntos luego de que el actor saltó a la fama con el papel que realizó en ‘La reina del sur’. Aunque su relación se mantuvo siempre muy discreta ya que el actor estaba casado con la actriz Elia Galera, fue la española quien confirmó la separación definitiva tras firmar el divorcio. Sin embargo, en 2018 la protagonista de Dynasty publicó a través de su cuenta de Twitter su rompimiento amoroso con el español:

Quienes me conocen saben que si algo me caracteriza es mi palabra y a mi no me gusta mentir y siempre he tenido una relación con mi público que cuido y respeto. Pero las relaciones de pareja y las separaciones son solo de dos, uno no puede tomar decisiones que el otro no esté de acuerdo.

Ana Brenda y Julio Ramírez

La actriz mexicoamericana también tuvo una relación de alrededor de un año con el guitarrista de la banda Reik, Julio Ramírez. Aunque al principio ella confesó que él es un hombre muy pesado por extrovertido, después de conocerse más a fondo decidieron emprender un romance que terminó abruptamente.

¿Qué pasó con el primer esposo de Ana Brenda Contreras, Alejandro Amaya?

Se conocieron en 2012 y se casaron en Las Vegas, Nevada. Pretendían formalizar su relación en abril de 2013; sin embargo, seis días antes de contraer nupcias en San Miguel de Allende, el torero fue sorprendido in fraganti con otra mujer durante su despedida de soltero. La relación con Amaya Hank fue muy tormentosa para la actriz, aunque logró sobreponerse.