Quiénes son los hijos de Billy Rovzar con Gina Diez Barroso

El esposo de Claudia Álvarez anunció el sensible fallecimiento de su papá, Billy Rovzar. “Te amo “father” Gracias por lo que hiciste por mi en esta vida y espero tener la oportunidad de devolverte todo en la próxima”, fueron las palabras del productor mexicano a través de Instagram.

Por su lado, la primera esposa de Billy Rovzar, Gina Diez Barroso, también se pronunció al respecto de su muerte. “Quién dice que no puede ser tu gran amigo alguien con el que estuviste casada y no funcionó? @BillyRovzar mi primer esposo, el papá de mis tres primeros hijos, uno de los hombres man buenos que he conocido, siempre sonriendo, haciendo bromas y haciendo a la gente que conocía feliz! Con una gran espiritualidad y una enorme Fe”, fueron sus palabras en Instagram.

Aunque no se detallaron las razones del fallecimiento, Gina dejó en claro que fue por un tema de salud. “Hoy su salud no le ayudó, ya no pudo luchar más y su salud se dio por vencida. Voló alto, hacia donde antes de el voló su hermano Alexis y poco después su mamá, ahí arriba donde solo ese gran ser supremo te espera”.

“Aquí nosotros te extrañaremos mucho Billy, tus tres maravillosos hijos, Billy, Fer y Tatiana, tus increíbles nietos y desde luego yo tu complice y gran amiga y Abraham tu amigo intrañable”.

¿Quiénes son los hijos de Billy Rovzar y Gina Diez Barroso?

El actual esposo de Gina es Abraham Franklin, con quien ya tiene más de una década de pareja. Pero antes de él estuvo casada con Billy Rovzar y tuvieron tres hijos: Billy, Fernando y Tatiana Rovzar.

Billy Rovzar

Billy es el esposo de Claudia Álvarez, son papás de una niña y de gemelos. Fue a través de la revista CARAS México que Claudia y Billy decidieron compartir la historia del primer bebé que esperaban. Durante la entrevista, la actriz platicó cómo ha sido el primer trimestre de su embarazo. “¡Ay! El primer trimestre ha sido durísimo. El primer mes y medio estuve en cama, fue un proceso muy difícil. Tuve que cancelar y decir que no a muchos proyectos porque físicamente no me sentía bien”, nos dijo.

Billy, de 47, es co-fundador y director de Lemon Films, una casa productora mexicana. También es productor de teatro (como con ‘La obra que sale mal’).

Fernando Rovzar

Fernando Rovzar es el productor que conquistó a Bárbara Mori. Es director, productor, guionista y actor, y en 1999 debutó en la pantalla grande como productor ejecutivo con la cinta Scriptfellas. Es en el 2003 que funda junto con su hermano, Guillermo Rovzar, la casa productora Lemon Studios y para el 2004 lanzan Matando Cabos, cinta que recaudó más de $62 millones de pesos en taquilla.

Dos años más tarde, Lemon Studios también realizó Kilómetro 31, una película de terror mexicana que intentó renovar el género en México. Su ópera prima como cineasta es Navidad S.A., una comedia navideña protagonizada por Adal Ramones, “El diablito” y Ceci Ponce en el año 2008. Su último proyecto, Los Hermanos Marquez Castillo, cuenta la historia de un magnate de la radio queretana, llamado “Lauro Márquez Castillo”, que impone su voluntad sobre sus hijos a quienes presiona y trata de volverlos como él; la cinta será dirigida por él y por Mark Alazraki.

Antes de su noviazgo con Bárbara, Fernando se casó con Sylvia Wardly en octubre de 2004, con quien tuvo dos hijos: Tatiana y Sebastián, y más tarde se separó.