Raúl Araiza habla sobre el escándalo entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu

Hace unos días debido a las declaraciones de Anette Cuburu se revivió la enemistad que existe entre ellas debido a que aseguró que recibió malos tratos por parte de Andrea Legarreta y dijo que fue ella quien difundió el rumor de que tenía una relación extramarital con el conductor Raúl Araiza, quien habló al respecto.

En medio de la polémica entre ambas conductoras, por cuestiones que vivieron en el pasado cuando trabajaron juntas en el programa “Hoy”, Raúl Araiza habló sobre los rumores que aseguran que tuvo un romance con su ex compañera de trabajo Anette Cuburu.

“Andrea es mi hermana y estoy con ella hace 16 años, y también en el equipo que estuve con Anette me llevé increíble, y tuvimos un equipo muy exitoso por la productora a la que yo le debo la oportunidad de estar conduciendo que es Carmen Arméndariz”, dijo el conductor, quien prefirió no entrar en detalles sobre el asunto que surgió hace mucho tiempo y se mantuvo al margen. “No hay anda qué platicar, no hay nada raro, ya es muy viejo todo, de entrada yo dije ¿de qué hablan?, A Anette la quiero mucho, es una tipaza y es una dama, y luego mi hermana que es Andrea, pues es intachable en todo”.

Fue a finales del 2019 tras el divorcio de Raúl Araiza que se especuló sobre un romance con Cuburu, ahora el propio Araiza fue cuestionado sobre si sostuvo alguna relación sentimental con ella, a lo que contestó, “no, no, ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, entera, y obviamente no ha habido nada”.

Finalmente, Raúl Araiza dijo que este tipo de situaciones son gajes del oficio, por lo que está acostumbrado a este tipo de experiencias. “Al fin y al cabo, puede haber opiniones y diferentes puntos de vista, creo que son de estas historias que ya son muy biejas y se vuelven a retomar, y pasan, y luego vienen otras, y es parte del espectáculo”.