Rebecca de Alba se reencontró con su ex pareja Ricky Martin en la presentación que el cantante ofreció en la Arena Ciudad de México ante 17 mil fanáticos que se dieron cita al recinto.

Rebecca asistió al concierto para apoyar al puertorriqueño que protagonizó un show sinfónico. La famosa compartió en sus redes sociales que contaba con pases VIP, junto a dos amigas que la acompañaron, una de sus acompañantes fue la fotógrafa Mariana Yazbek, ex novia de Luis Miguel en la década de los ochenta.

La presencia de Rebecca de Alba en el show del artista dejó en claro que entre ellos existe una gran amistad, pese a su separación. La empresaria fue una de las invitadas especiales del evento y fue captada coreando todas las canciones del artista, incluso ella misma tomó videos y fotos.

Rebecca de Alba presumió su reencuentro con su ex Ricky Martin Cortesía @leandrovco

Aunque hasta el momento no ha trascendido si se reunieron al terminar el show, Rebecca de Alba compartió una historia que demostraría que sí convivió con él, ya que después del concierto publicó una imagen de su pase All Access, que le permitia moverse por todo el recinto sin ninguna restricción.

Así fue el romance de Rebecca de Alba y Ricky Martin

En 2004 confirmaron que eran novios, después de sostener una larga y cercana amistad, rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de la farándula mexicana, aunque ellos buscaron mantener su romance lejos del público. A lo largo de su relación buscaron convertirse en padres, y lamentablemente Rebecca perdió un bebé de Ricky durante el embarazo.

Ricky Martin y Rebecca de Alba Instagram

En una entrevista con Yordi Rosado, Rebecca contó que el intérprete y ella se conocieron cuando eran muy jóvenes y apenas comenzaban sus carreras, ella en la conducción de programas de Televisa como Siempre en domingo y él como integrante de la banda Menudo. Más adelante, con el tiempo cultivaron una gran amistad que trascendió cuando Ricky Martin emprendió su carrera como solista.

Su amistad se volvió tan fuerte que terminó en un romance que duró siete años, sin embargo no prosperó y terminaron.

“Fuimos una pareja sólida que, como todas las parejas, soñó con conformar una familia, en estar unidos, estar juntos porque estábamos perdidamente enamorados”, contó la famosa a CARAS.

Recientemente resurgió la polémica de que la empresaria no sigue a su ex en redes sociales, a lo que ella contestó que no necesita hacerlo porque cuando quiere habla directamente con él sin recurrir a ninguna red social para contactarlo.

Asimismo, Rebecca recordó que pasaron ocho años desde que terminaron su romance para que el cantante anunciara su preferencia sexual de forma pública, y aseguró que ya habían tenido una conversación donde Ricky Martin le contó de forma implícita cuales eran sus preferencias y destacó que este no fue el motivo de su separación.