Regina Blandón confiesa que fue víctima de abuso cuando era menor

La actriz Regina Blandón rompió el silencio y habló sobre el abuso del que fue víctima en su infancia.

En una entrevista para el canal de Youtube de Isabel Lascurain, Regina Blandón compartió públicamente su testimonio tras haber sido víctima de abuso sexual cuando era una niña.

Durante la conversación, destacó que en varias ocasiones las personas tratan de minimizar la situación que enfrentan las mujeres cuando son víctimas de algún tipo de violencia.

“Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando… entonces cuando se trata de un abuso cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: ‘No seas exagerada’ y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando la violencia…”.

Y recordó que ella sufrió abuso por parte del esposo de la cocinera que trabajaba en su casa. “Llevaba años y años- trabajando en su casa-. Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presenta hasta hace muy poco”. expresó.

Además, dijo que no se atrevió a decir nada de lo que pasaba por miedo, aunque solo se lo confesó a uno de sus primos, quien le contó lo sucedido a sus padres. “Le conté a mi primo y él fue a decirle a mis papás. Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón y mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a la cárcel tú. Espérate, por favor”, agregó.

Finalmente, confesó que por años tuvo que ir a terapia y resaltó lo lamentable que es que estos abusos se vivan a diario en México. “Muchísimos años lo guardé, hasta que vi que sacarlo ayuda. Muchas amigas a todas nos ha pasado y es brutal, es un reflejo de México, en todos los estratos”.

“Por favor, háblenlo, porque si no, va a seguir pasando y esas heridas tardan mucho tiempo en sanar y no se las merece nadie”, finalizó.

