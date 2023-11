Renaissance, la película de Beyoncé: de qué tratará, dónde verla y cuándo se estrena

Tras el éxito en cines de Taylor Swift con su “The Eras Tour Concert Film”, ahora es el turno de Beyoncé quien llega a la pantalla grande con “Renaissance: A Film by Beyoncé".

La película promete sumergir a los espectadores en el fascinante viaje de la gira mundial “Renaissance”, desde su concepción hasta su emocionante clausura en Kansas City.

Un vistazo a Renaissance: A Film by Beyoncé

En 2019, Beyoncé nos ofreció una mirada íntima a su actuación en Coachella 2018 con “Homecoming: A Film by Beyoncé". Ahora, con esta película documental, la artista sigue inmortalizando sus directos al revelar los entresijos de la creación de su séptimo álbum de estudio, también titulado “Renaissance”, y la gira que lo acompañó.

La sinopsis oficial destaca la participación activa de Beyoncé en todos los aspectos de la producción, desde la concepción creativa hasta el movimiento cultural que generó.

“Renaissance: A Film by Beyoncé" se sumerge en el viaje de la gira mundial, desde su inicio en Estocolmo, Suecia, hasta su épico final en Kansas City, Missouri. La película resalta las intenciones de Beyoncé, su dedicación y su enfoque en crear un legado duradero mientras domina su arte.

La aclamada gira atrajo a más de 2.7 millones de fanáticos, creando un santuario de libertad y alegría que se refleja en cada rincón de la película.

Renaissance de Beyoncé en Cines: Fechas y Detalles

Después del éxito de la preventa de “Taylor Swift: The Eras Tour”, la cadena AMC se prepara para el próximo gran concierto en pantalla grande: “Renaissance: A Film By Beyoncé". México no se queda atrás, y el público mexicano podrá disfrutar de este nuevo concierto que invadirá las salas de cine.

“Renaissance: A Film By Beyoncé" se proyectará en Cinépolis y Cinemex, con la función de preestreno programada para el jueves 30 de noviembre de 2023.

Del viernes 1º al domingo 3 de diciembre, los espectadores tendrán la oportunidad de sumergirse en este proyecto en varios horarios a lo largo del día. Todas las funciones contarán con subtítulos y tendrán una duración de 150 minutos.

Preventa y precios

La preventa de boletos inició el lunes 2 de octubre, permitiendo a los fanáticos adquirir sus entradas a través de la app, el sitio web y las taquillas de Cinépolis.

Los precios para las funciones en sala tradicional son de $199 pesos mexicanos, mientras que la opción VIP tiene un costo de $299 por boleto. Además, habrá proyecciones en salas Macro XE, con el mismo precio que las salas tradicionales.

El filme está disponible en formato IMAX en algunos complejos, ofreciendo una experiencia visual y auditiva mejorada. Cinépolis Forum Buenavista, Galerías Monterrey y Galerías Guadalajara serán algunos de los lugares donde los fanáticos podrán disfrutar de esta versión.