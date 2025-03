Revelan la cantidad de mujeres con las que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira: ‘Más de…’

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su ruptura el 4 de junio de 2022 después de 12 años de relación, sin embargo, a casi tres años de ese suceso, siguen saliendo a la luz detalles sorprendentes, tanto del noviazgo como el quiebre.

Aunque desde ese momento se ha manejado la relación del ex futbolista con Clara Chía como una presunta infidelidad, el paparazzo Jordi Martín está más que seguro de esa traición y de muchísimas otras por parte del catalán.

En una reciente entrevista con Lubox tv, el periodista, quien ha seguido de cerca la vida de estos famosos, reveló que fue él quien le “abrió los ojos” a Shakira sobre todas las infidelidades del empresario.

“Yo hago esa foto (de Gerard Piqué con Clara Chía) un sábado, yo al día siguiente me voy a casa de Shakira y le digo a Tonino (hermano de Shakira) ‘mira, aquí tienes la prueba y la evidencia, aquí tienes los cuernos’. Yo le dije ‘Tony, ese ahora sí que va a quedar mal y yo ahora sí que le voy a abrir los ojos de verdad a tu hermana, aquí hay más de 50 mujeres, más de 50, Tonino’”, reveló el comunicador.

“Yo me senté con su hermano y le hice una lista y le dije ‘esta chica, esta chica, esta chica’, y le dije ‘y ahora, como tu hermana seguro que está en modo espía, que cheque si es verdad o no’. Chequeó por su lado, con sus investigadores que tendrá Shakira y me dijeron ‘efectivamente, todas esas infidelidades se habían cometido’”, añadió e hizo hincapié en que fue él quien destapó las infidelidades del presidente de la Kings League a lo largo de los 12 años de relación que tuvo con la cantante.

Clara Chía "como si nada" en la casa familiar de Gerard Piqué y Shakira, imágenes que datan de hace un año y medio.



Fuente: @socialitet5 pic.twitter.com/xwOErLFa4a — Show España (@ShowEspana) December 10, 2022

El doloroso momento en el que Shakira se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué

De acuerdo con Jordi Martín, Shakira se enteró de esta traición en un terrible momento, pues enfrentaba una situación muy angustiante por la salud de su padre, William Mebarak.

“Ella se entera de la infidelidad el día que su papá se cae al suelo, se abre la cabeza y entra a UCI. Ella estaba preocupada, no se sabía qué iba a pasar y, de repente, sale el rumor de que Piqué estaba saliendo con una chica de 22 años que trabaja con él en Barcelona”.

La familia de Gerard Piqué se aprovechó de Shakira, aseguran

El periodista también reveló que tanto Gerard Piqué como su familia se aprovecharon de la cantante y la trataban de forma denigrante y despectiva.

“(Piqué) Es un c*rdo como persona, es una persona que es xenófoba, racista, es una persona que se refería a Shakira y a sus familiares como ‘Panchitos’ (una forma despectiva de referirse a los latinoamericanos). La familia de Piqué es una familia racista, de la alta burguesía catalana, la mamá es médico y siempre ha fingido querer a Shakira, pero no la ha querido nunca, siempre ha fingido tener una relación muy cercana con los papás de Shakira, es mentira. (Los familiares de Piqué) se acercaron a Shakira por interés”, dijo Jordi Martín.

El periodista explicó que los problemas con la Hacienda española de Shakira fueron causados por el papá de Gerard Piqué, quien, por cierto, desalojó a la cantante de su casa en España bajo amenazas cuando William Mebarak estaba delicado de salud en el hospital, por lo que la artista tomó sus cosas y se fue con sus hijos a Miami.

“Aquí hay muchas cosas que no han salido porque la señora Shakira se ha callado, y Shakira también tiene sus cosas, pero, Shakira en el tema de Hacienda, ella se ha callado muchas cosas”.

“Ella, lo del problema con la Hacienda española que le pedían 8 años de cárcel y le han hecho pagar 24 millones de euros, es porque, todo el entramado inmobiliario a Shakira se lo manejaba el papá de Piqué. Todas las inversiones inmobiliarias, y ahí han hecho desfalcos el papá de Piqué y Shakira ha callado podría ir a matar, y no lo ha hecho, la familia de Piqué se han aprovechado de ella”.

Shakira fue el apoyo incondicional de Gerard Piqué

Jordi Martín también reveló que gracias a la intérprete de ‘Hips don’t lie’, Gerard Piqué se hizo de millones y lo apoyó en todo momento, incluso dejando de lado sus propios reconocimientos.

“En el año 2017 al Barcelona se le acaba el patrocinio con Qatar Airways y necesitaba un patrocinio el Barcelona, y Piqué que es un ‘business man’, siempre le ha gustado el dinero, le dice a Shakira ‘tenemos la oportunidad de hacer cash, búscate un patrocinador con todos tus contactos’, Shakira levanta el teléfono y llama al dueño de Rakuten, una empresa súper gigantesca en Japón. Shakira el día que le entregaban un Grammy se fue a Japón a firmar el patrocinio del Barcelona para que su novio tuviese un 3% de ese contrato que fueron 180 millones que le cayeron al Barcelona, de ese 180 millones el 3% se lo llevó Gerard Piqué gracias a Shakira y ella prefirió no ir al Grammy para estar al lado de su novio, esa ha sido Shakira, se ha entregado en cuerpo y alma a su pareja y esas cosas no han salido”, dijo el paparazzo.

Gerard Piqué dejó Miami por culpa de Clara Chía

El paparazzo reveló que Gerard Piqué estuvo en la mejor disposición de ir a cuidar a sus hijos a Miami mientras Shakira está en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, sin embargo, él se regresó porque a Clara Chía eso no le parecía esa situación, pues no está contenta con la buena relación que han logrado cosechar la cantante y el ex futbolista tras su quiebre, por lo que la joven “lo ha intoxicado” expresándole que la colombiana se está burlando de ellos en sus conciertos, por lo que le pidió que se regresara a España

“Tanto él como Clara Chía son muy malas personas. Clara Chía es muy mala persona, es un demonio en persona, es una chica es la tipa que pone cara de corderito y no es”, declaró Jordi Martín.