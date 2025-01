Revelan un audio de Justin Baldoni donde asegura que querían ‘ocultarlo’ en la premier de ‘Romper el círculo’

En medio de la polémica de la demanda de Blake Lively contra su coprotagonista de ‘Romper el círculo’, Justin Baldoni, surgió un nuevo audio que reaviva la mala relación que ambos tenían durante la promoción de la película. Y es que recién se hizo pública una nota de voz del director estadounidense en donde acusa que quisieron ‘esconderlo’ durante la premier de la cinta.

Fue durante The Megyb Kelly Show del pasado 7 de enero que se dio a conocer lo que ocurrió en aquella ocasión con Baldoni. En el audio se puede escuchar la inconformidad del actor sobre el trato que él y sus familiares recibieron.

“Lo que puedo ser una de las noches más bellas de mi carrera, literalmente estuve en un sótano junto a mis amigos y familiares, por más de una hora porque no tuve permitido que me vieran, ella no me quería cerca ni con el resto del elenco”, dice el director.

“Así que me sacaron de la alfombra y nos enviaron al sótano, estábamos allí juntos, mis amigos y mi familia, las personas que más me aman”.

Posteriormente, Baldoni mencionó que todos comenzaron a reír por la ridiculez de la situación que estaban pasando.

“Estamos en este negocio porque somos artistas y creemos en lo que hacemos y creo que eso nos seguirá a cada uno de nosotros, y que la verdad prevalecerá y que la luz y el amor ganarán”, finalizó.

¿Qué sigue en la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni?

El incidente en la premier de ‘Romper el círculo’ abona más al conflicto entre la modelo y el director. Al inicio de esta semana, su abogado acusó que Ryan Reynolds, el esposo de Lively, agregó una ‘broma’ sobre Baldoni en su última película ‘Deadpool & Wolverine’.

Hace poco más de un mes, la estrella de Gossip Girl acusó a Baldoni de acoso sexual, así como de haber orquestado una campaña de ‘manipulación social’ en su contra.

Con la filtración de este audio, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, aseguró que de ser cierto lo que acusa Lively no hubiera regresado a trabajar en la película. “Lo desafortunado es que ella en realidad no leyó el libro y no entendió de qué se trataba”, dijo Freedman.

