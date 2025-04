“Rey de Reyes” la película animada sobre Jesús que tienes que ver esta Semana Santa

A partir de la visión de Charles Dickens, Oscar Isaac (Jesucristo) y Pierce Brosnan (Poncio Pilatos), refrescan la historia más importante de la humanidad para las nuevas generaciones.

A quienes les gusta el cine de animación o de carácter bíblico, el Rey de Reyes es una buena opción para ver en la pantalla grande.

La trama narra la historia de Jesucristo contada por Charles Dickens y vista a través de los inocentes ojos de un niño.

Al narrador Charles le resulta difícil establecer un vínculo con su imaginativo hijo Walter, debido a su ajetreada carrera. Después de que Walter interrumpe una de las lecturas de Dickens, este decide compartir con él la historia de Jesucristo, con la esperanza de salvar la distancia que los separa.

A medida de que Dickens narra la historia, Walter queda cautivado y experimenta los acontecimientos de la vida de Jesús. A través del viaje de Jesús, la relación entre Walter y Dickens se profundiza, culminando en un vínculo de amor forjado a través de la narración.

La producción animada basada en un texto de Charles Dickens se convirtió en el mayor estreno anticipado del género religioso en EU.

la película animada distribuida por Angel Studios, registró más de 14,6 millones de dólares en ventas anticipadas antes de su estreno oficial en salas de cine de EU.

El actor Pierce, quien ha dado vida a personajes como James Bond, ahora tiene la oportunidad de explorar el pasaje de Poncio Pilatos en la película animada “Rey de Reyes”, la cual ya se encuentra en cartelera y forma parte de la oferta cinematográfica para la familia en Semana Santa.

“Me encantó la idea de interpretarlo porque fui acólito durante los años cincuenta en Irlanda parte de los hermanos cristianos, ser católico fue parte de mi vida. Serví a la mayoría. La crucifixión de Cristo estaba en mí cada domingo, así que la historia es parte de mi educación y mi filosofía de la vida como hombre”, dijo el actor de 71 años.

El actor dijo que es importante recuperar el paisaje bíblico para las nuevas generaciones, tanto padres e hijos.

El Rey de Reyes tiene magia a lo largo de sus 100 minutos, esta plasma como un padre le cuenta a su hijo la historia más grandiosa jamás contada, y lo que comienza como un cuento para dormir se convierte en un viaje transformador.

Con imaginación, el niño camina junto a Jesús, presenciando sus milagros, enfrentando sus pruebas y comprendiendo su sacrificio supremo. Así es como la película invita a redescubrir el poder perdurable de la esperanza, el amor y la redención a través de la mirada de un niño.

El largometraje basado en The life Of Our Lord, novela que Charles Dickens escribió entre 1846 y 1849, para contar a sus hijos la vida de Jesús de Nazaret, está dirigido por el director sudcoreano Seong-ho Jans.