Ricky Martin hace un llamado para erradicar la violencia de género

El cantante Ricky Martin se encuentra en México para ofrecer una serie de conciertos durante este mes, donde pedirá erradicar la violencia contra las mujeres.

Por Diana Laura Sánchez

Ricky Martin expresó que en su próximo concierto en la Ciudad de México hablará abiertamente de la violencia de género y denunciará el “cinismo” de los gobernantes.

La fecha del concierto será el 8 de marzo, precisamente el Día Internacional de la Mujer. Además, se presentará en diferentes recintos del país, en Monterrey el 10, Guadalajara 12, Veracruz 16, Queretaro 18, y Zacatecas, el 20 de este mes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin)

En un encuentro con la prensa, el cantante boricua afirmó que es un aliado de la causa y que alzará la voz, “Estando aquí en México voy a gritar a los cuatro vientos y voy a responsabilizar a los líderes, basta ya del cinismo. La fuerza que las mujeres tienen es más poderosa que la mía, pero lo que yo pueda decir frente a las cámaras del movimiento que debe existir para que la mujer se sienta cómoda y protegida, ¿cómo me voy a quedar callado?”.

Además, comentó que planea encontrarse con varias mujeres víctimas de violencia, para “poder hablar en su nombre” y aseguró que, “si los políticos no crean leyes que protejan a la mujer, o a las minorías en general, no va a pasar nada, y una vez que estas se creen se tienen que llevar a cabo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin)

Posteriormente, resaltó el trabajó de las activistas mexicanas que como él, se han abierto camino alzando la voz. Cabe destacar que el cantante es activista de varias causas como los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la injusticia social.

Hace dos meses, el cantante, quien protagonizó la edición de enero, platicó en exclusiva para CARAS y habló sobre los detalles de su regreso a México, su talento artístico, calidad humana y valor al hablar de temas que para algunos aún son difíciles de abordar. Además nos contó sobre su faceta como padre y el éxito de sus recientes presentaciones.

El cantante de 50 años, reveló que se ha ocupado más de él en este tiempo, ya que por mucho tiempo estuvo enfocado en “todo el mundo”. “Los 50 son los nuevos 30, estoy bien pero porque me he tomado el espacio de ocuparme en mí. Por mucho tiempo estuve enfocado en todo el mundo, y estos últimos años (vamos a darle un poquito de crédito al encierro y a la pandemia), he podido confrontar varios cosas que sentía que estaban por fin ya solucionadas, aunque a lo mejor no tanto, puesto que había cuestiones en el inconsciente que se encontraban provocando un poquito de ansiedad o me hacían vivir algo en incertidumbre…”.

Te puede interesar: EN EXCLUSIVA: RICKY MARTIN NOS CONFIESA CÓMO SE SIENTE AL CUMPLIR 50

Por otro lado, confesó que a pesar de la pandemia decidió salir adelante con su carrera, “En la pandemia me dijeron, ‘dile adiós a los escenarios, porque nunca más vamos a poder estar delante de un publico y vamos a necesitar distanciamiento social’. Me volví loco, porque cantar es lo único que sé hacer. Esto es lo mío y tengo toda la vida haciéndolo. No conozco nada más que eso…”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin)

Ricky Martin, quien visitó México por primera vez en 1984, vive agradecido con el país donde comenzó su carrera como artista. “Lo digo hasta el día de hoy, lo digo aquí, en Japón o en Sudáfrica; el comienzo de mi carrera como artista y mi plataforma me la dio México, por consiguiente, siempre estaré agradecido. Mi primera oportunidad en el teatro, mi primer contrato discográfico, la teleserie y todo lo que me esta pasando hoy, el poder vivir en Hollywood, todo eso viene de la preparación que me dio México y siempre, estaré agradecido”.

Te puede interesar: #EXCLUSIVA: ASÍ ES LA RELACIÓN DE RICKY MARTIN CON SU ESPOSO Y SUS HIJOS