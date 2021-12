En exclusiva: Ricky Martin nos confiesa cómo se siente al cumplir 50

¿Qué ha cambiado luego de tantos años de carrera?

Cuando yo tenía 25 años, me preguntabas, “¿cómo estás?”, y yo te decía “bien” de manera muy automática, pero ahora si me preguntas ¿cómo estás? y no estoy bien, pues te lo dejo saber. Quiero estar en contacto con todas mis emociones y estar abierto y no crear estos mecanismos de defensa que que te acercan a la fragilidad. Todas las mañanas me tomo tiempo antes de que mis hijos despierten para analizar donde estoy, con qué me debo confrontar el día de hoy y empezar a purificar. Se pueden tener mil pensamientos al día, de eso se trata la mente, de crearlos, pero lo importante es saber con qué pensamiento me quedo y cuál dejo ir.