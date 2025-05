Robert de Niro apoya a su hija Airyn tras declararse públicamente mujer trans

La hija del ganador del Oscar de 81 años dio una entrevista en la que habla de su proceso de transición. Ante esto el intérprete Robert de Niro habló sobre Airyn, que hasta ahora era conocida como Aaron, la joven, fruto de la relación del actor con la actriz Toukie Smith y hermana gemela de Julián.

“Quise y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora quiero y apoyo a Airyn como mi hija... no sé cuál es el gran problema... amo a todos mis hijos”, dijo el actor que tiene siete hijos de cuatro mujeres diferentes.

La hija de Robert de Niro mencionó a las actrices que la inspiraron a la hora de hacer pública su transición, entre las que se encuentra Laverne Cox, conocida por sus papeles en Orange Is The New Black o Una joven prometedora.

Robert de Niro expresó su total apoyo a su hija, afirmando que la ama y respeta su identidad de género.

En la entrevista que dio su hija de 29 años, compartió detalles íntimos sobre su infancia, su identidad de género y su decisión de vivir de forma abierta como una mujer trans.

“Hay una diferencia entre ser visible y ser visto. Yo he estado visible, pero creo que aún no me han visto”, dijo Airyn al referirse a la repercusión de las imágenes en las que aparece con rastas rosas, leggins y botas con tacón, lo que provocó una ola de comentarios en redes y medios.

A raíz de la difusión de esta información, ella decidió hablar públicamente y detalló las dificultades que enfrentó con los estandares de belleza y las expectativas sociales.

“De pequeña, siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo. El discurso nunca fue: ‘eres simplemente perfecta como eres’”.

Fue en noviembre pasado cuando inició una terapia hormonal motivada por su madre y por figuras como Laverne Cox, a quien citó como inspiración. “Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona que se sienta como yo:negra, queer, que no use una talla extra pequeña”.

La joven actualmente trabaja como actriz de doblaje y modelo, y aspira a convertirse en consejera de salud mental. “Las personas de color y las personas queer definitivamente necesitan más apoyo y defensa de la salud mental. Así que espero poder hacerlo”, dijo la joven que espera ser un referente para quienes se sienten fuera de los moldes tradicionales.