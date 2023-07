La polémica sobre el testamento de Andrés García revivió por las recientes declaraciones que hizo Roberto Palazuelos contra Margarita Portillo, viuda del actor que falleció a los 81 años

por complicaciones de salud.

El llamado “Diamante Negro”, dijo que tanto la viuda como la hermana de Andrés García no han respetado la última voluntad del actor, pues en el testamento leído hace un mes se estipulaba que sus bienes serían repartidos entre cuatro personas: su vida, su hermana, su hijo mayor Andrés García Jr, y Andrés Portillo, su hijastro, cada uno con el 25 por ciento.

Roberto Palazuelos lanza advertencia a viuda de Andrés García sobre el testamento

No obstante, el primogénito del actor, Andrés García Jr, no ha recibido la parte que le corresponde de la herencia, por lo que Palazuelos le hizo una advertencia a Margarita Portillo.

Qué dijo Roberto Palazuelos sobre el testamento de Andrés García

En una entrevista que ofreció para el programa Al Rojo Vivo, el abogado señaló que les está dando la oportunidad de otorgarle lo que le corresponde a Andrés García Jr, uno de los hijos del actor y al único que mencionó en su testamento. Incluso señaló que en caso de que no quieran hacerlo, pueden otorgarle el 25 por ciento que le corresponde en efectivo, hasta en pagos.

“Andrecito es muy buen muchacho. La tía de Andrés supuestamente le dijo que no le daría nada, ya que todo está a nombre mío y de Margarita. Están siendo muy tontas las dos, tanto Margarita como ella (Rosa María García), porque yo les puedo dar la oportunidad, llámenle a Andresito. Entéguenle su parte. Si no le quieren entregar tierra, arréglense con él y váyanle pagando a crédito para que ya se lo queden todo, porque si no, se les va a caer todo”, dijo Roberto Palazuelos.

Asimismo, aseguró que no peleará ningún asunto relacionado con la herencia de su fallecido amigo, pero comentó que si para agosto, Andrés García Jr, sigue sin recibir lo que le corresponde de la herencia, iniciará un proceso legal en contra de Margarita y Rosa María.

“Si en agosto no tenemos resultados, vamos por ellos. Va a haber litigio, y si las emplazo ya bien, las voy a traer así durante cinco o sesis años. Se trata de la última voluntad de Andrés García”, reiteró Roberto.

Roberto Palazuelos dijo que se está involucrando en ayudar a Andrés García Jr, para que reciba la herencia que le corresponde, pues así lo estipuló el actor Andrés García. “A mí claro que no me importa. Yo tengo propiedades que sí están en otro nivel. El más amoladito de mis hoteles vale 45 millones de dólares. Las propiedades de Andrés García no llegan ni a un millón de dólares”, puntualizó.