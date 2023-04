Roberto Palazuelos rompe el silencio tras la polémica del testamento de Andrés García

Andrés García, el actor nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano acumuló más de 120 títulos de películas, así que a lo largo de su carrera fue acumulando una fortuna que bien podría costear un poco del futuro de su legado —o sea, sus hijos, con quien en realidad no era cercano—. De acuerdo con Celebrity Net Worth, Andrés García tuvo un valor neto de $10 millones de dólares, y fue le reveló a TVyNovelas cómo arregló su testamento: “yo no conservo copia del testamento, mi esposa Margarita Portillo es la que tiene el original, Roberto Palazuelos tiene otra copia y ella sabe qué hacer”, mencionó en 2021.

Ahora bien, la revista señaló que en agosto 2022, Andrés García modificó su testamento y excluía a sus hijos y a Roberto Palazuelos. “Yo el testamento, no me acuerdo. Dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié, o lo pienso cambiar”, afirmó. No sin antes añadir, “a Margarita y a mi hermana, y bye bye”.

Roberto Palazuelos rompe el silencio sobre el testamento de Andrés García

Ahora salió Roberto Palazuelos para arremeter contra Margarita Portillo, la viuda de Andrés, porque señala que ella se quedó con toda la herencia y dejó a los hijos del primer actor sin una parte.

“Margarita alejó a Andrés de toda la gente que quería”, dijo Roberto Palazuelos a los periodistas llegando de su vuelo, “porque le convenía alejarlo, porque no le favorecía el testamento original. Y al final de cuentas se quedó con todo ella y su hermana”.

El ‘diamante negro’ aseguró ser el albacea de los bienes del fallecido Andrés, y piensa impugnar el testamento al lado de los hijos del actor, Andrés Jr. y Leonardo. “Voy a hablar con sus hijos, vamos a ver si ellos están conformes con lo que pasó [...] Yo en lo personal no voy a emprender nada, a menos que ellos quieran”, dijo.

Los hijos de Andrés García con los que no tiene una buena relación son tres: Andrés Jr., Leonardo y Andrea. La madre de sus dos hijos mayores, Andrés y Leonardo, es Sandra Vale. Y en la entrevista que dio Roberto, mencionó que espera que Margarita Portillo no ‘le quite’ a Sandra el departamento que Andrés le dejó.