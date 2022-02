¡Ruptura definitiva! Nodal borra su tatuaje de Belinda y así luce ahora

Después de que se diera a conocer la separación de Christian Nodal y Belinda, el cantante decidió borrar de su piel uno de los tatuajes que se hizo en honor a su expareja mientras estaban comprometidos.

Por Redacción CARAS

El cantante Christian Nodal se borró uno de sus tatuajes de la cara que se había hecho dedicado a su expareja Belinda.

El intérprete del nuevo tema “Ya no somos ni seremos”, sorprendió a sus fans al aparecer durante el concierto que dio este fin de semana en Costa Rica, sin el tatuaje que tenía en el rostro, cerca de su oreja, en el que se leía la palabra “Beli”.

Todo apunta a que Nodal ya le dio vuelta a la página, y decidió cubrir la palabra “Beli”, con los símbolos de las cartas de póker en color negro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Chacon 🇨🇷 (@davidchaconfotografia)

De acuerdo con las imágenes que salieron a la luz en internet, publicadas por el fotógrafo David Chacón, el cantante ya cubrió su anterior tatuaje que se había hecho para demostrar su amor a la cantante Belinda.

Con este acto, Nodal estaría demostrando que su ruptura es definitiva y no hay marcha atrás. Además, durante su presentación el viernes pasado en Honduras, dijo, “La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”, esto habría sido una indirecta para su exnovia según señalan los usuarios en internet.

Te puede interesar: BELINDA LANZA EL DEMO DE SU NUEVA CANCIÓN “MENTIRAS CABR*N”