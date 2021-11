Salma Hayek recurrió a un médium para limpiar su mansión de fantasmas

La actriz Salma Hayek reveló que en su casa de Londres hay fantasmas y que ha vivido algunas experiencias paranormales. Su hija Valentina Paloma confirmó que es verdad.

Por Diana Laura Sánchez

En una entrevista en el show de Ellen DeGeneres, Salma confesó que en su mansión ocurren fenómenos paranormales por lo que tuvo que pedir ayuda a un médium para saber qué era lo que estaba ocurriendo y poder limpiar su hogar.

“El guardaespaldas ya no quería trabajar ahí, porque el piano se tocaba solo. Las luces se encendían y apagaban, o las puertas y las ventanas se abrían y se cerraban”, dijo Salma al ser testigo de estas situaciones paranormales.

“Me ha tocado algo peor. He visto cosas reales, y lo peor que me ha tocado es que vi a los fantasmas dos veces”, expresó su hija Valentina Paloma, quien aseguró que vio a los espíritus y que uno de los empleados de la casa ya no quiso seguir trabajando porque tenía miedo.

Antes de que el médium se presentara en la mansión, la famosa le pidió que no llegara con “patas o cabezas de pollo”.

Mientras la persona recorría una de las habitaciones, dijo:“Hay una anciana aquí, y un niño”.

El experto detectó la presencia de más de 15 fantasmas, y mientras estaba hablando causaba terror en Salma y su hija quienes estaban presentes en el recorrido.

El deseo de Salma era que su casa quedara limpia de toda actividad paranormal, sin embargo, cuando le preguntó al médium si uno de los fantasmas ya se había ido, él respondió: “No, ella no, es una moja y estaba rezando. Ella se queda”. Y finalmente siguen habitando fantasmas en su mansión.