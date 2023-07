Sandra Echeverría contó cual fue la razón que la separó de Leonardo de Lozanne

Después de anunciar su reconciliación, Sandra Echeverría se sinceró en el podcast de Marimar Vega El Rincón de los errores, sobre los errores que cometió en el pasado y derivaron en su separación con Leonardo de Lozanne.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne llevan ocho años de matrimonio y comparten un hijo en común. No obstante, algunos de los rasgos de personalidad de la artista la llevaron a cometer algunos errores con su pareja, pero ahora está trabajando en ello para ser una mejor persona.

Hace un mes que anunciaron su renconciliación, debido al profundo amor que se tienen decidieron darse una segunda oportunidad. “La verdad es que ganó el amor, estamos juntos, bendito Dios, contentos. Pasó el tiempo y dijimos'¿Qué estamos haciendo? Nos amamos. Yo lo amo y él también a mí y creo que eso es lo más importante. Es cuestión de organizarnos y que los dos podamos planear un proyecto de vida juntos, que es realmente lo que siempre quisimos”, declaró la actriz.

Ahora, Sandra contó cuáles fueron los errores que hicieron que se separara del vocalista de Fobia.

Sandra Echeverría revela detalles de su separación

La famosa contó que fue una persona controladora durante su relación, lo que influyó en que su relación terminara. “De repente manipular, o sea me ha tocado convivir con gente que tiene personalidades completamente distintas a la mía, y me he dado cuenta que la única forma de que actúen es presionando”.

“Estoy tratando de empezar a soltar eso, porque lo que también no está padre es estar viviendo, forzando algo o presionando a alguien”, dijo a Marimar Vega y Efrén Martínez.

“Cuando presionas a alguien para que haga las cosas lo hacen de mala gana y luego están ahí todos arrepentidos haciéndolo por ti y tú sabes que están haciéndolo por ti, que no están pasándosela bien, entonces yo pase a hacer ese círculo en el que ya nadie se la pasaba bien”, compartió.

Sandra Echeverría se refirió a su matrimonio con Leo y comentó, “Yo me casé con Leo, pero él no se quería casar, él ya había tenido dos hijos, él ya se había casado, él era divorciado, lo que menos quería era volverse a casar, y fue de: ‘Pues yo sí me quiero casar’”.

“Entonces ya fue una cosa que él no quería hacer, si fue como una cosa incómoda, tanto para él como para mí, porque yo sabía que lo estaba haciendo por mí de una forma a lo mejor no adecuada y deseada. Y sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo no fue lo ideal”, expresó Sandra, quien puntualizó que tanto ella como Leo no se arrepienten de haberse casado, sin embargo, fue un camino difícil.

“No nos arrepentimos, al contrario, tenemos un matrimonio maravilloso, tenemos un niño de siete años que tampoco quería él tener hijos, entonces fue un poco lo mismo. Y ahorita es lo máximo y lo agradezco todos los días, pero sí fue un camino difícil”, agregó.