Sandra Echeverría revela que las cosas con Leonardo de Lozanne no van como esperaba

La actriz y cantante Sandra Echeverría confesó que su reencuentro con Leonardo de Lozanne no está funcionando como pensaba. Al parecer su reconciliación está enfrentando grandes retos, y pese a los esfuerzos de ambos, la reconciliación podría no ser exitosa, aunque esto aún no es definitivo.

Cabe recordar que el pasado mes de junio la pareja intentó salvar su matrimonio luego de 11 años juntos, pues en noviembre, ambos dieron a conocer que estaban separados.

Aunque intentaron arreglar sus diferencias, al parecer la pareja no está funcionando en la segunda oportunidad que decidieron darse. En entrevista para el programa “Ventaneando”, Sandra comentó, “ahí vamos, todavía estamos viendo si eso va a funcionar o no, la verdad es que no hay mucha esperanza”.

No obstante, explicó que a pesar de que el resultado no ha sido el que esperaba, ha luchado por mantener unida a su familia. “Me quedo muy en paz, muy tranquila pensando que se dio todo, estamos en eso, todavía no es un no definitivo, pero pues la verdad yo lo veo muy complicado... el saber que uno luchó hasta el final y que sobre todo me quedo tranquila y en paz”.

En este sentido, Sandra Echeverría recalcó que la prioridad para ambos es el bienestar de su hijo, por lo que a pesar de no ser pareja están tratando de ser un buen equipo. “Mi hijo es el amor de mi vida, es el regalo más grande que me haya dado alguien, me lo dio él y trataremos de ser un buen equipo para él y los mejores papás”.