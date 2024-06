Sara Maldonado estrena tercera temporada de “Lotería del Crimen”

En la serie “Lotería del Crimen”, Sara Maldonado interpreta a Ariel Aragón, una inteligente y perspicaz mujer en la fuerza, en la que también está presente la empatía y humanidad. En palabras de Sara, este thriller policíaco ha despertado cosas en ella que no tenía conscientes y por ello nos comparte.

“Actualmente vivimos un momento muy afortunado en el entretenimiento ya que hay muchos proyectos y plataformas para poder realizarlos. Existe mucha diversidad. Tener una tercera temporada se siente muy padre, eso significa que ha habido una constante en el gusto del público hacia la serie y eso puede no pasar todo el tiempo”.

La actriz menciona que es importante valorar el trabajo ya que nunca se sabe cuándo puede un proyecto detenerse.

Foto: Alberto Rebelo / Glam: Itzel Pacheco

“Cada temporada nos da la oportunidad de ir mejorando. Ver qué funcionó y qué le gustó al público, es muy gratificante”.

¿Qué es lo que más disfrutas de trabajar en proyectos como este?

A mí me gustan todos los géneros y la diversidad. Hacer una serie policíaca tiene su encanto. El ritmo es muy importante, el juego del suspenso lo necesita. Yo le agradezco mucho a mis compañeros porque son actores sumamente preparados. Nos pasó mucho que hicimos escenas que nos salieron a la primera como si fuera teatro y eso es increíble.

La actriz también menciona que, a pesar de participar en proyectos de ficción, no quita que los sentimientos salgan a la luz.

“Se supone que somos policías profesionales, pero a veces no puedes evitar que salgan las emociones. Una vez grabamos una escena muy fuerte donde alguien muere y yo estuve a punto de llorar”.

¿Cómo ves el pasado cuando lo volteas a ver y decidiste dedicarte a la actuación?

Desde que tengo uso de razón, me sentía atraída al teatro, ballet y la música en general. Después entré al conservatorio de música en Veracruz, pero entrando a la adolescencia, obvio me rebelé y lo dejé de hacer. Entonces un día vi un anuncio del CEA en una revista y pues me lancé a adicionar. Ya ahí me divertí, me sentí segura y lo gocé. Fue ahí donde logré sentir esta parte de poder expresarme sin limitaciones, algo que no me pasaba con el piano.

Foto: Alberto Rebelo / Glam: Itzel Pacheco

¿De poder escoger, qué te gustaría hacer en el futuro cercano o lejano?

Me siento muy agradecida o afortunada porque he tenido la oportunidad de hacer papeles muy distintos. Pero creo que también me falta mucho, nunca he hecho nada de miedo entonces me gustaría hacer algo así. De momento me fascina hacer a Ariel porque me entiendo muy bien con ella. Después me gustaría hacer un personaje totalmente opuesto a ella. Ruidosa, extrovertida y libre.

Finalmente, la actriz nos despide con un consejo para aquella persona que se encuentre por tomar una decisión en su vida.

“Para mí lo más importante es ponerse una meta. Si no la tienes creo puedes desvariar mucho. Para llegar ahí tienes que despertarte y trabajar en ello, nada llega solo. Disciplina, constancia y determinación para lo que sea”.