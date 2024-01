Sasha Sokol busca prohibir que Luis de Llano vuelva a hablar de ella

Sasha Sokol reaccionó a la “Ley Magno”, que promueve Luis de Llano para defender los derechos de los hombres señalados de agresión o abuso sexual sin pruebas formales, obligando a que se respete la inocencia del acusado.

Sasha fue cuestionada al respecto luego de que el productor se presentara en el Senado para impulsar esta iniciativa, y la cantante expresó, “me parece fundamental que la ley sea equitativa para hombres y para mujeres pero me sorprende de alguna forma dolorosa, que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo con una menor de edad, promueva esta ley”, dijo en un encuentro con los medios.

De manera que, la famosa continúa firme con su batalla legal contra Luis de Llano quien el año pasado fue condenado por daño moral tras la demanda en la que la cantante señaló la relación que tuvo con el productor cuando ella era menor de edad.

Sasha Sokol dijo que está convencida de que la justicia llegará tarde o temprano aunque no ha sido fácil el proceso, “siento que he logrado cosas importantes, pero como ustedes saben todavía estoy en el proceso de la tercera instancia y espero muy pronto poder darles la noticia de que ya esa instancia también terminó. Tengo fe en que estoy haciendo lo correcto”.

Sasha celebró la resolución judicial en su favor; Luis de Llano descalificó los hechos ARCHIVO

En tanto, Sasha Sokol pidió que Luis de Llano no vuelva a hablar de ella. “Escuché que el día que entrevistaron a Luis él mencionó que pensaba tal vez escribir un libro, una de las cosas que pedí en mi demanda es precisamente que él no tenga derecho de volver a hablar sobre esta relación nunca más... espero ganar esta demanda, he ganado las dos primeras instancias y no sé si yo qusiera escribir un libro, lo que sí sé es que es muy difícil que en estas entevistas se pueda aclarar a profundidad lo que sucedió".