Sasha Sokol sobre Luis de Llano: “tenía normalizada esa relación por el nivel de manipulación que viví"

La cantante mexicana, ex integrante del icónico grupo infantil, Timbiriche, habló con El País, sobre la relación de abuso que sufrió por parte de su ex representante y productor, Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y él 39.

Esta plática surge después de que Sasha comunicó que Luis de Llano fue condenado por daño moral y deberá ofrecer una disculpa pública y pagar una indemnización a Sasha.

La famosa de 52 años expresó que decidió hablar para visibilizar y prevenir el abuso de otros menores. “Estoy nerviosa, pero con la enorme convicción de que es mejor hablar a quedarme callada y hacer como que esto no pasa, porque sí pasa. Llevo 40 años haciendo entrevistas; pero este caso es tan íntimo y doloroso, que resulta particularmente incómodo. Ojalá sirva para visibilizar este problema y prevenir el abuso de otros menores”.

En este sentido, reveló por qué después de 38 años de silencio, decidió hablar y denunciar el abuso de Luis.

“Tenía normalizada esta relación por el nivel de manipulación y grooming que viví. Estar con él me hacía sentir una niña especial, vista; porque el personaje al que todos a mi alrededor admiraban, aplaudían y respetaban, en lugar de irse con una mujer despampanante, me había mirado a mí. No solo no rechacé sus avaces, aún con miedo y nervios, sin entender bien qué significaban, los acepté porque me hicieron sentir bien. Como otras víctimas de un abuso sistemático, tarde mucho tiempo en tomar conciencia sobre lo que viví", comentó.

Asimismo, dio a conocer que la terapia le ayudó a salir adelante y a darse cuenta del abuso que sufrió. “Llevo décadas en terapia. Y mis terapeutas en diferentes etapas me decían: ‘Pero, Sasha, ¿no puedes ver que eso que sucedió era asimétrico?’. Mis parejas posteriores me lo decían, amigos cercanos me planteaban esa misma pregunta. Pero yo en todas las situaciones defendía a Luis, ya que él me había dicho frases como: ‘Yo no tuve la culpa, no pude meter las manos. Tú eres una niña tan seductora que yo no pude hacer nada’. Y a mis 14 años yo le creí".

“Yo creía que yo había dado la pauta para que esto sucediera porque siempre fui estigmatizada por vivir esa relación Yo oía a la gente cuchicheando sobre mí, en cambio, nunca oí a nadie que lo cuestionara a él. Esto reforzaba la idea de que yo era la culpable. Resulta cruel que los cuestionamiento siempre se dirigen a la víctima, el típico: ‘Tú traías falda corta’, '¿dónde andabas?’, ‘seguro tú lo provocaste”.

La cantante dijo qué pasó un día antes de hacer pública su denuncia hacia Luis. “Me puse a escribir en mi teléfono y a llorar y llorar, y a escribir y escribir con una sensación de lucidez como sólo te la dan los momentos muy poderosos de tu vida, consciente de la magnitud de lo que podría suceder al hacerlo público. Se me venía a la mente mi mamá, que falleció hace 25 años, sonriendo al verme aceptar, finalmente, lo que ella me había dicho y yo negaba a toda costa”.

“Durante nueve horas analicé todas las posibilidades hasta que dije: ‘Cuando tenía 14, 15 o 16 años no tenía las herramientas para defenderme. Pero ahora que me doy cuenta de lo que pasó, no podría verme a mí misma en el espejo si no lo nomnro. Al poner un límite, no se lo puse a Luis, me lo puse a mí misma, porque cada vez que él hablaba de mí me revictimizaba. Y usé su apellido para decirlo: ‘Luis de Ya No. Basta. ". “Luego, él sube un conunicado donde miente absolutamente diciendo que mis papás siempre consintieron y que la relación había sido transparente, ¡hazme el favor! Esa fue la palabra que usó para definir la relación. Y entonces decidí demandar”, agregó.