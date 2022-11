Selena Gomez aclara polémica con su donante de riñón Francia Raísa

Selena Gomez desató polémica después de asegurar que su única amiga es Taylor Swift, olvidando a Francia Raísa, quien le donó un riñón hace 5 años.

En una reciente entrevista que Selena Gomez le dio a una famosa revista, aseguró que su única amiga dentro de la industria y el mundo del espectáculo es Taylor Swift, declaración que inmediatamente desató polémica, debido a que la famosa olvidó a una de las personas más importantes de su vida.

“Nunca he encajado con ningún grupo de chicas que fuesen famosas. Mi única y verdadera amiga en la industria es Taylor Swift”, expresó Selena, dejando atrás a Francia Raísa, la protagonista de Bring It On: All or Nothing, que en el 2017 le donó un riñón a Gomez, salvándole la vida cuando sufrió una grave complicación derivada del Lupus que padece.

Las palabras de Selena afectaron a Francia, quien la dejó de seguir en redes sociales, además ya no aparece en su perfil ninguna foto de ellas juntas. Francia Raisa y Selena conocieron en 2008.

Antes eran muy unidas, aunque al parecer desde hace un tiempo ya no lo son, después de la donación del riñón, Raísa se mostró en desacuerdo debido al consumo de alcohol excesivo de Selena después de la cirugía, “lleva un estilo de vida poco saludable”, declaró Francia hace algunos años.

Tras las declaraciones de Selena, Francia reaccionó a una publicación a través de la red social de Instagram, donde se encontraban las declaraciones comentando “interesante”, poco después lo borró.

En las últimas horas ha trascendido que Selena Gomez aclaró la polémica “Siento no haber mencionado a todas las personas que conozco”,expresó sin más detalles.

