Selena Gómez se convirtió en billonaria y su reacción fue totalmente inesperada

Selena Gómez vive uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante obtuvo el estatus de billonaria gracias a su línea de maquillaje Rare Beauty, además de su participación en producciones como la serie de streaming Only Murders in the Building.

Si bien la cantante se mostró agradecida por haber alcanzado la marca del billón, mencionó su incomodidad cuando en una entrevista fue felicitada por este logro.

“Encuentro desagradable hablar de dinero”, dijo en esa ocasión. “Pero realmente le estoy dando todo el crédito a las personas que compran los productos. Ellos son los que hicieron realidad este sueño, así que estoy realmente honrada y simplemente feliz”.

¿Qué es Rare Beauty?

Rare Beauty es una empresa de cosméticos fundada y propiedad de Selena Gómez. La marca está inspirada en su tercer álbum ‘Rare’, y su consigna es enfocarse en “hacerte sentir bien promoviendo el amor propio en todas sus formas”.

Aunque la marca nació en 2019, fue en el 2020 con el anuncio de Selena en sus redes sociales probando los lipsticks que llegaron a Norteamérica gracias a Sephora.

“Rare Beauty no va de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves a ti mismo”, comentó Selena entonces.

Esta filosofía lleva más de cuatro años, cambiando las reglas del maquillaje al vender una estrategia que no está enfocada en hacerte más bella, sino que busca resaltar esos rasgos que amas de ti para hacerlos excepcionales.

Así fue el éxito de Rare Beauty

El éxito rotundo de Rare Beauty comenzó desde el 2022 cuando uno de sus blushes se volvió viral en TikTok, convirtiendo a este producto en el más deseado hasta agotarse en Sephora, pero lo más importante es que el éxito de la marca le dio la oportunidad a la cantante de entablar una conversación sobre la importancia de la salud mental.

Uno de los factores que han influido en su éxito también se debe a la fama que tiene Selena Gómez, ya que se encuentra como la tercera persona más seguida en Instagram con 424 millones de seguidores, tan solo dos lugares por debajo de personalidades como Cristiano Ronaldo y Leonel Messi.

¿De cuánto es el patrimonio de Selena Gómez?

Selena Gómez tiene una fortuna de $1.3 billones de dólares, uniéndose de esta forma al club de los billonarios al que pertenecen estrellas como Rihanna, Jay-Z, Taylor Swift y Bruce Springsteen.

