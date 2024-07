Selena Gomez trabaja en un reboot de “Los Hechiceros de Waverly Place": aquí todos los detalles

Selena Gomez vive un gran momento en su carrera. La actriz se encuentra promocionando la cuarta temporada de la serie de Hulu “Only Murders in the Building”, y durante una entrevista en el show de Jimmy Kimmel reveló el próximo proyecto en el que trabaja: un reboot de “Los Hechiceros de Waverly Place”.

La serie que lanzó a Selena Gomez a la fama

La actriz participó en el programa en vivo junto con su compañero de elenco Martin Short, quien la felicitó por haber ganado recientemente el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. “Y también eres productora de un reboot de la serie “Los Hechiceros de Waverly Place”, dijo el comediante, a lo que el público presente respondió con gritos y aplausos.

“Estoy tan emocionada”, mencionó Gomez, “seguramente es algo que no sabes sobre mí, pero es un show que significa mucho para mí".

“Claro que lo sé, porque tú empezaste en ese show y además vas a aparecer en él también, ¿no?”, le preguntó Short, a lo que la actriz respondió: “Sí, voy a estar en el primer episodio, soy productora ejecutiva y me pone muy emotiva porque es donde yo comencé, y honrarlo de esta manera de verdad que ha sido increíble, no puedo esperar a que el público lo vea”.

Martin después bromeó con la posibilidad de hacer un reboot de “Only Murders in the Building”, "¿qué tan viejo seré?”.

Selena Gomez habla sobre cómo fue trabajar con Meryl Streep

Ante la pregunta de cómo fue trabajar con sus compañeros de la serie “Only Murders in the Building”, la joven actriz no tuvo más que elogios para Meryl Streep.

“Meryl fue un sueño, como actor solo puedes soñar con trabajar con alguien tan grandioso como ella”, dijo. “Ella simplemente se paseaba como si fuera parte de nuestra familia. Cantaba descalza y hablaba con todos y eso para mí fue una muestra de verdadera clase”.