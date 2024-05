¿Será la definitiva? Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se volvieron a reconciliar: todos los detalles

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han decidido darle una nueva oportunidad a su relación tras varios intentos fallidos.

La actriz y cantante compartió la noticia en sus redes sociales con una emotiva fotografía familiar, mientras que el músico confirmó la reconciliación en una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin.

La pareja anunció su primera separación en noviembre de 2022, debido a diferencias en la forma de concebir el matrimonio y la crianza de su hijo Andrés. A pesar de la separación, ambos siempre se expresaron con respeto y cariño mutuo, destacaban el amor que sienten el uno por el otro.

En 2023, decidieron darse una segunda oportunidad, pero la reconciliación duró poco tiempo, lo que llevó a una nueva ruptura. Sin embargo, su amor y deseo de estar juntos los llevó a intentarlo una vez más.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne: la tercera es la vencida

Durante un adelanto del podcast “En Estado Burresco” de Jorge “El Burro” Van Rankin, Leonardo de Lozanne reveló que él y Sandra se habían reconciliado nuevamente tras siete meses de separación.

“Hoy puedo decirlo porque es grabado, ya volvieron”, afirmó Van Rankin, a lo que De Lozanne respondió con un “sí”.

Por su parte, Sandra Echeverría también compartió una foto en la que aparece con Leonardo y su hijo en común, el cual musicalizó con la canción “Love of my life” de Queen.

También te puede interesar: La lista negra de la moda: la dura razón por la que Zendaya se niega a usar prendas de estos diseñadores

Las razones detrás de la ruptura

En el podcast “El rincón de los errores” en julio de 2023, Sandra confesó que algunos factores relacionados con sus personalidades y con sus diferentes expectativas fueron los que llevaron a la separación.

“Yo me casé con Leo, pero él no se quería casar... Sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo no fue lo ideal”, fueron las palabras de la actriz.

El proceso de reconciliación

Leonardo de Lozanne también explicó en la entrevista que, durante el tiempo que estuvieron separados, ambos pasaron por varias etapas emocionales.

“Nos separamos siete meses, pasas por todas las etapas, extrañas, te duele, es doloroso, es angustiante, tienes incertidumbre, es muy feo sí, los dos pensamos que ya no la íbamos a armar, pero cuando te das cuenta que estás en el mismo equipo y tratas de sacarlo adelante”, expresó.

El músico destacó que, a veces, las separaciones pueden ser estratégicas y necesarias para que una pareja renazca y se reencuentre de una manera más fuerte y profunda.

“Tocamos un fondo como pareja tan grande, durante la separación, que renacimos y resurgimos, nos reencontramos de una manera que nunca antes habíamos sentido”, reveló con honestidad.

Un mensaje de reconciliación pleno de amor

La historia no se quedó ahí, la reconciliación fue iniciada por Leonardo, quien decidió enviarle un mensaje a Sandra para expresar sus deseos de volver a intentarlo.

“Le escribí un mensaje muy bonito, le dije: ´Oye, ahora que tengas un tiempo nos juntamos y platicamos, que las cosas estén bien siempre´, y me echó un mensaje precioso y yo le contesté otro, como que nos reconquistamos”, contó el músico.

Al volver a salir con Sandra, Leonardo recordó la misma sensación que tuvo cuando la conoció. “La primera vez que salí con Sandra, me acuerdo perfecto, te juro que lo primero que pasó por mi mente fue, ´no sé qué vaya a pasar con esta chava, pero siempre la quiero en mi vida, me cae increíble, lo peor que puede pasar es que sea mi cuata´, porque es lindísima y eso me pasó cuando volví a verla, nos agarramos de las manos, lloramos y fue muy lindo”, confesó el cantante.

Más felices que nunca

Sandra y Leonardo están más felices que nunca con muchos planes para fortalecer su matrimonio. Este 2024 cumplen 10 años de casados y ambos están comprometidos a nutrir su relación y mantener la llama del amor encendida.

La noticia de la nueva reconciliación entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne ha alegrado a sus seguidores y a la opinión pública. La pareja ha demostrado que, a pesar de las dificultades, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora, con más determinación que nunca, se preparan para enfrentar juntos los desafíos y disfrutar de su vida en familia.

También te puede interesar:

¿Problemas en el paraíso? Christian Nodal y Cazzu desataron rumores de una supuesta separación por estos motivos