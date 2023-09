Sergio Mayer lamenta que no lo hayan convocado al regreso de Garibaldi: “estoy decepcionado”

Una de las agrupaciones juveniles más populares de la década de los 80, retomará su carrera en los escenarios, pero ahora sin la presencia de Sergio Mayer, quien lamentó no haber sido convocado al nuevo proyecto.

Esto ha causado revuelo entre los seguidores del grupo que se preguntan por qué Sergio no participará y es que según los integrantes del GB5, aseguraron que no existe ningún problema con Mayer, aunque admitieron que si hubo un distanciamiento por el que no fue invitado a ser parte del proyecto, pese a ser uno de los miembros principales del grupo.

Sergio Mayer lamenta que no lo hayan convocado al regreso de Garibaldi

Durante una entrevista que ofrecieron al programa “De primera mano”, los GB5 revelaron los motivos por los que el cuarto finalista de LCDLFM no fue requerido al reencuentro.

“No comulgamos con la manera de pensar de Sergio Mayer, lo digo literal. No peleamos, ni queremos pelear el nombre, ni lo necesitamos, somos los Garibaldis originales. Nosotros hacemos esto con el amor al público que nos siguen pidiendo; queremos darle un refresh, algo nuevo”, dijo Charly.

¿Qué dijo Sergio Mayer del regreso de Garibaldi?

Mayer expresó su tristeza por no recibir la invitación para formar parte de GB5, sin embargo dijo estar feliz por sus amigos, y les deseo el mejor éxito. Paty Manterola, Luisa Fernanda, Charly López, Victor Noriega y Katia Llanos, lideran este nuevo reencuentro de Garibaldi.

“Les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanos de vida. Pleito no hay. A mí me hubiera encantado que me invitaran. Estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más. No importa lo que digan. Son mis hermanos y los quiero, y espero que les vaya bien”, aseguró Sergio Mayer.

Los Garibaldi ahora tienen en puerta su participación en el próximo concierto de los 90’s Pop Tour en la Arena CDMX.