Sergio Mayer explota contra Jorge Losa: “A ti te ayudó la producción”

Desde hace unas semanas se ha dicho que el actor español Jorge Losa ha sido beneficiado por la producción de La Casa de los Famosos México. Ahora, luego de que se dieran a conocer los nominados de esta semana, Sergio Mayer se enfrentó cara a cara con Jorge Losa y esto terminó en una discusión.

La plática comenzó cuando Jorge Losa aseguró que a él no le ha tocado estar sentenciado y fue cuando Sergio Mayer manifestó su descontento. Jorge recordó que estuvo a punto de estar en la lista, pero anularon los votos debido al complot que supuestamente hicieron Sergio y Poncho de Nigris, por lo que Mayer aprovechó para explicar la situación.

Mayer destacó que para él lo que hizo con Poncho no fue un complot, porque solo hizo una referencia a España, pero nunca dijo que le daría sus votos a Jorge ni cuantos puntos les tocaría, a diferencia de Ferka y Paul Stanley, a quienes se les anularon sus sufragios debido a que querían nominar a los integrantes del team infierno.

“Yo solamente dije’ a mi me encantaría viajar a España’ . Eso no es complot, eso no es decir a quien le voy a dar ni qué puntos voy a dar, y a ti te ayudaron. Y lo digo abiertamente, nosotros no comploteamos, ni dijimos ‘vamos a darle al fulano’”, mencionó Sergio e inmediatamente Jorge respondió, que el hecho de decir España era una conspiración hacia él y agregó que si Mayer creía que los de la producción eran pend...

“Ellos no pueden decir que eso es complot y lo digo aquí, porque lo que hicieron te ayudaron a ti. No son pend... se pasaron de listos. Que ellos lo entendieron así y te ayudaron”. “Escuché a Ferka y a Paul diciendo a Sergio dale dos, eso si es complot”, agregó Mayer.

"¿Entonces soy el hijo de quién?”, dijo molesto Losa dando a entender que el no tiene relación con los productores como Emilio Osorio, quien reaccionó molesto ante el comentario de Losa.