Quiénes son la esposa e hijas de Sergio Mayer

Mientras esté en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer está recibiendo mucho apoyo desde casa —especialmente por parte de su esposa Issabela Camil y sus dos hijas Antonia y Victoria Mayer.

¿Cuántas hijas tienen Sergio Mayer e Issabela Camil?

Sergio a Issabel, quienes han estado juntos por más de 20 años, tienen dos hijas en común: Antonia Mayer (17) y Victoria Mayer (12). El actor y político tiene un hijo más, su primogénito Sergio Mayer (25) que tuvo con Bárbara Mori.

¿Quién es Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer?

Issabela —cuyo nombre real es Erika Ellice— es hermana del actor mexicano Jaime Camil; nació en la Ciudad de México y tiene 54 años. Desde pequeña mostró interés en el mundo de la actuación y tuvo participaciones especiales en telenovelas como ‘La ley del silencio’ o ‘La fea más bella’.

Brilló como antagonista en ‘Teresa’ junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli, e hizo un papel similar para ‘Abismo de pasión’ y participó en ‘Gossip Girl Acapulco’.

Además de incursionar en el espectáculo, creó la marca Rumor en colaboración con una amiga suya que reside en España. “Rumor es la marca de los kimonos, nos ha ido muy bien. Todo se hace por pedido, no tenemos diseños en inventario”, explicó en entrevista.

¿A qué se dedican las hijas de Sergio Mayer?

Antonia, la hija mayor, incursionó en el mundo de la actuación con la película ‘Soy tu fan’, y de eso habló con CARAS tiempo atrás: “al principio la verdad no lo buscaba [ser actriz], me quería dedicar a otra cosa, pero llegó el casting de Soy tu fan y tuve una conexión con el papel y pensé ‘voy a intentarlo, no pasa nada’”. Aseguró que su mamá Issabela la acompañaba a los sets todos los días, y que tomó inspiración de su familia para hacer este rol. “Mi mamá tiene mucha habilidad para aprenderse los guiones, los dos aman su trabajo y eso lo admiro muchísimo, porque tienen un compromiso y pasión muy grande por lo que hacen”.

Victoria aún es muy joven, pero a través de redes sociales (cuenta que administra su mamá) comparte que es una apasionada de las actividades físicas —hace gimnasia y karate—, y le gusta pasar tiempo con sus amigos haciendo cosas de preadolescentes.