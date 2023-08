Sergio Mayer se reencontró con su hijo mayor pese a su distanciamiento

Sergio Mayer Mori volvió a México después de haber pasado unos meses en Colombia para cumplir con algunos compromisos de trabajo. El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori volvió a nuestro país para reencontrarse con su familia, en especial con su hija Mila, quien apareció en La Casa de los Famosos para visitar a su abuelo y se robó los corazones de los televidentes.

Sergio Mayer se reencontró con su hijo en medio de un distanciamiento Instagram @sergiomayerb

Este sábado, Sergio se dio cita a la alfombra naranja de los Kid’s Choice Awards en el Auditorio Nacional, acompañado de su padre y su hermana Antonia, dejandose ver como muy pocas veces suelen hacerlo, pues siempre se han mantenido discretos respecto a su vida privada.

El hijo de Bárbara Mori se dejó ver con un look muy relajado, luciendo un atuendo en tonos beige y blanco, compuesto por pantalones holgados y una camisa que parecía una túnica que complementó con unos lentes oscuros. Mientras que Antonia optó por unos jeans negros deslavados, con una sudadera del mismo color. Finalmente, el esposo de Issabela Camil eligió unos jeans claros con una camisa naranja y chamarra negra con lentes oscuros, dejando ver que cada uno tiene su estilo.

¿Por qué se distanciaron Sergio Mayer y su hijo?

El político aprovechó las cámaras de La Casa de los Famosos México para enviar un mensaje a su hijo, a quien no veía desde hace tiempo. Esto sucedió durante la dinámica “La vida en fotos”, dentro del reality.

“Tiene tiempo que no lo veo, pero aprovecho este momento para decirte que mi corazón y mi casa están abiertos para ti, sabes lo impprtante que eres en mi vida y lo importante que eres para tus hermanitas y si en determinado momento no te sientes a gusto viéndome a mí, no dejes de ver a tus hermanitas”.

El político se sinceró sobre los motivos del distanciamiento con su hijo desde hace casi medio año. Dentro de la casa, el cuarto finalista de La Casa de los Famosos México confesó que fue su personalidad estricta y disciplinada que marcó distancia entre él y su hijo, además de que Sergio Mayer Mori quería construir su propio camino en el mundo del espectáculo alejado de la fama de sus papás.

“La relación está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen. Quería ayudarlo mucho en su carrera y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo”, precisó el integrante del team infierno.