Así fue el emotivo reencuentro de Sergio Mayer con su nieta Mila en La Casa de los Famosos México

No cabe duda que la adoración de Sergio Mayer es su nieta Mila, hija de Sergio Mayer Jr y Natália Subtil. Después de la “Gala de Salvación”, el actor y habitante de La Casa de los Famosos México fue sorprendido con la visita de la pequeña de seis años quien al ver a su abuelo corrió a sus brazos para abrazarlo y protagonizar un gran momento que conmovió hasta las lágrimas a Mayer.

Sergio Mayer se reencuentra con su nieta Instagram

Aunque la pequeña Mila confesó que estaba nerviosa por estar en La Casa de los Famosos México se mostró de lo más feliz de ver a su abuelo y conocer a los participantes de la casa, en especial a Wendy Guevara, a quien le dijo que era su fan y le entregó un dibujo especial, al igual que a los demás famosos les hizo una carta con dibujos especialmente para cada uno.

Antes de que Sergio Mayer se enterara de la visita sorpresa, la jefa le pidió a los habitantes que fueran a la sala, donde recibieron una videollamada donde apareció Mila Mayer para darle un mensaje a su abuelo; inmediatamente Sergio lloró de la emoción.

El reencuentro de Sergio Mayer con su nieta Mila Mayer

“Hola abuelo, ¿cómo estás?, espero muy bien, quería decirte que estoy muy emocionada porque soy team infierno y te extraño mucho”, dijo la pequeña. De pronto, se abrieron las puertas de La Casa de los Famosos México y Mila Mayer entró muy feliz al patio con un globo morado en su mano, todos salieron corriendo y Sergio lloró mientras abrazaba a su nieta.

Después, el exintegrante de Garibaldi le preguntó a Mila si había visto a su padre, y ella respondió que sí, minutos más adelante le presentó a todos los habitantes de la casa, así como las habitaciones y la alberca de la casa.

Mila estaba tan feliz que quería quedarse en la casa, incluso le preguntó a Wendy si sabía cuidar niños para que la cuidara a ella.

Además de la carta que le entregó a su abuelo, donde le escribió, “te amo y no se que haría sin ti”, Mila Mayer le regaló una sudadera personalizada que Sergio se puso inmediatamente.

“No tengo palabras para expresar esto, el que Mila esté aquí, es el regalo más hermoso que me ha dado la vida, somos muy unidos y estar tanto tiempo sin verla me tenía muy preocupado, y saber que está bien y que vio a su papá me hace sentir bien, me hace sentir tranquilo, te agradezco con todo mi corazón”, le dijo Sergio Mayer a la jefa en el confesionario.