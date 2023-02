Shakira confiesa que su hijo le pidió colaborar con Bizarrap

La cantante colombiana Shakira dio su entrevista más esperada al periodista Enrique Acevedo, con quien abordó algunos aspectos de su vida personal y profesional tras su polémica separación con Gerard Piqué y el lanzamiento de su nuevo material musical que ha dado de qué hablar por los dardos hacia su ex pareja.

Este lunes en el programa EnPunto por Las Estrellas a las 10:30 pm se estrenará la esperada entrevista de la que ya se han dado a conocer algunas declaraciones de la artista que sin duda sigue dando de qué hablar.

Una de las confesiones de Shakira tiene que ver con su hijo Milan de 10 años de edad, quien fue la persona que animó a su mamá a colaborar con Bizarrap. “Mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios argentino”, le dijo el pequeño a Shakira, quien no dudó en aceptar la oferta que le había hecho el productor y tras el consejo de su hijo lanzó su hit que causó revuelo por las numerosas estrofas dedicadas al ex futbolista y a su actual pareja, Clara Chía.

A pesar de las críticas que ha recibido la cantante, asegura que se encuentra más fuerte que nunca, dispuesta a enfrentar cualquier reto que venga, “yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay”.

Asimismo, el otro de los clips Shakira menciona que la sororidad es esencial, “hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras”.

Y es que sin duda, la música ha hecho que Shakira transforme todo el dolor que le causó su separación, por lo que se espera que venga un nuevo disco que saldrá al mercado en septiembre. “Me siento muy creativa. Es una vía de escape increíble que le da sentido a todo”, dijo.