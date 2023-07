Shakira y el ‘misterioso’ hombre con el que se le ha visto

Shakira está imparable. Y no solo porque se le ha visto en el front row de las pasarelas de Alta Costura, sino porque no deja de largo su principal trabajo: hacer música. Después de numerosos éxitos, parece que se viene nuevo material, y lo está haciendo nada menos que con el apoyo de un ‘misterioso’ hombre con el que se la ha visto por las calles de Londres. ¿De quién de tratará?

Shakira y David Stewart

Shakira seguirá facturando, y es que está planeando nueva música con el compositor David Stewart: “aquí en Londres con David Stewart en lo que podría ser mi próximo single”, escribió la colombiana en Instagram.

David es el productor y co-escritor del gran éxito de BTS, ‘Dynamite'; lo mismo hizo con ‘What A Man Gotta Do’ de los Jonas Brothers y ‘I Love You’s’ de Hailee Stienfeld. “David ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la música de Estados Unidos y Reino Unido, incluyendo a Selena Gomez, The Jonas Brothers, Hailee Steinfeld, Rita Ora, Ed Sheeran, Ryan Tedder, Skrillex, Tinie Tempah, Troyboi, Example, Mimi Webb y muchos más”, explican en Hallwood Media, “con 10 años de experiencia en giras y trabajando con artistas de nivel de estadio como músico de sesión, David domina la batería, la guitarra, los teclados y el bajo. Después de sus años en la carretera, David se dedicó por completo a la producción y composición”. Entre las personas con las que está trabajando actualmente, son: Shakira, Olly Murs, Jonas Brothers, KYGO, The Opera, Mimi Webb.

Esta no sería la primera fotografía con un ‘misterioso’ hombre que sube Shakira. Y es que a poco de la separación de Shakira y Piqué, la colombiana subió una foto con un hombre que de inmediato provocó la reacción de miles de internautas que se preguntaron quién es. La imagen causó revuelo en Instagram, aunque Shakira no dio detalles, al parecer está trabajando en música nueva de la mano de Luis Fernando Ochoa, productor con quien creó “Antología”, el tema con mayor éxito de su carrera. “Música y amistad, la mejor combinación”, expresó la cantante al pie de la publicación, donde mostró una enorme sonrisa junto al productor musical, mejor conocido como el “Monstruo del rock”, quien además es corista, bajista y guitarrista. Luis ha tenido la oportunidad de trabajar con una gran cantidad de artistas y a Shakira la llevó al top con sus 10 mejores canciones como, “Ojos así", “la tortura, “sale el sol”, entre otras. Esto surge después del éxito que tuvo su más reciente tema que dedicó a su ex y a Clara Chía. Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida por sus millones de seguidores, quienes de inmediato expresaron su emoción.