Silvia Pinal sale de terapia intensiva, informa su hija Alejandra Guzmán

La diva del cine mexicano Silvia Pinal continúa hospitalizada a causa de la influenza de la que se contagió hace unos días, sin embargo, su hija Alejandra Guzmán informó este jueves que hay muy buenas noticias respecto a la salud de la actriz.

De acuerdo con declaraciones de la cantante, Pinal ya se encuentra mejor, abandonó el área de terapia intensiva, además de que ya puede comer y respirar por ella misma, por lo que ya le fue retirado el oxígeno y esperan que pronto pueda ser dada de alta para celebrar el Año Nuevo en casa junto a su familia.

Alejandra Guzmán revela qué desea de la herencia de Silvia Pinal Archivo

“Les tenemos muy buena noticias. La van a pasar a cuarto ya, acaba de comer muy bien, ya está deglutiendo por sí misma y respirando, ya no tiene la mascarilla. Va muy bien y me da mucho gusto porque a poco a poco ha recuperado su fuerza y van a ver Silvia Pinal por mucho rato”, dijo a los medios de comunicación que se encuentran a las afueras de Médica Sur, atentos a la mejoría de Silvia Pinal.

La rockera también expresó que posiblemente su mamá pase el Año Nuevo en su casa, aunque reiteró que en este momento la prioridad es que su salud siga mejorando.

“Queremos que vaya poco a poco, el doctor ya habó con nosotros y nos comentó que la van a pasar a cuarto y de ahí ya vamos viendo cómo va evolucionando para llevarla a casa. Le tienen que seguir sacando y ayudar a expectorar las flemas que son muy densas, pero ahí vamos”, comentó.

Silvia Pinal INSTAGRAM

Finamente, Alejandra Guzmán dejó en claro el profundo amor que siente por su mamá, que la ha llevado a no despegarse del hospital para estar al pendiente de sus cuidados y de lo que necesite.

“Está en manos de Dios, la amo, la necesito, no me despego, la cuidado más que nadie, no vivo con ella pero aquí estoy presente”.