Sofía Castro “defiende” a Pablo Lyle y habla del vínculo que los une

La hija de Angélica Rivera expresó su apoyo a Pablo Lyle en medio de la difícil situación legal que enfrenta en Miami tras ser declarado culpable de homicidio involuntario.

Las recientes declaraciones de Sofía Castro sobre Pablo Lyle han tomado fuerza después de que se dio a conocer que la jueza en Miami negó un nuevo juicio al actor y en febrero determinará la sentencia final que enfrentará el intérprete, quien sigue bajo arresto a la espera de la fecha.

En medio de la difícil situación que atraviesa Lyle, sus amigos y familiares han demostrado su apoyo en sus redes sociales. Además de organizar una colecta económica para solventar los gastos legales del actor.

Una de las famosas que ha expresado abiertamente su apoyo a Pablo es Sofía Castro, quien considera al actor como su hermano, debido a que entre ellos existe un vínculo que los une además de la amistad.

Hace poco, Sofía reveló que se convirtió en madrina de uno de los hijos del actor. “Ustedes saben que Pablo Lyle es mi hermano y tiene absolutamente todo mi apoyo, y lo tendrá siempre. Soy madrina de Mauro (su hijo), sí, somos compadres”.

Asimismo, expresó el cariño que siente por la familia del famoso, “lo único que puedo decir es que lo amo, amo a su familia, amo a Ana, a sus hermanos, obviamente a Mauro y Aranza, y contarán conmigo siempre”.

Por otro lado, habló del altercado vial en el que Pablo resultó culpable, “fue una desgracia obviamente de las dos partes, y siempre Pablo contará con mi apoyo. No voy a dar absolutamente ningún declaración de un tema tan fuerte y tan delicado y donde no me corresponde. Yo respeto mucho a Pablo y a toda su familia y la situación, y lo único que voy a decir al respecto durante todo el proceso va a ser que Pablo tiene mi apoyo al 100 por ciento y estoy con él y con su familia”.

Por último, la actriz celebró que se haya cumplido la meta de la colecta que organizaron sus familiares y amigos para solventar los gastos del juicio. “Sí, eso ha sido muy bonito ver todo el apoyo y todo el cariño que tiene y creo que eso también demuestra el tipo de ser humano que es Pablo”.

